Французские деятели культуры призвали немедленно освободить Сенцова

Несколько десятков французских деятелей написали открытое письмо министру культуры Франции Франсуаз Ниссен, в котором призывают ее посодействовать освобождению украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, арестованных в России.

Обращения опубликовало издание Le Monde.

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"Госпожа министр культуры, позвольте привлечь ваше внимание к драматической ситуации, в которой оказался украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Он был арестован одновременно с активистом-антифашистом Александром Кольченко – российской властью в Крыму весной 2014 года и обвинен в терроризме", – начинают авторы свое письмо.

Сенцов и Кольченко заявили о том, что в ходе расследования они подвергались пыткам. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, устанавливающих их виновность, первый был приговорен к 20, а второй – к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится далее в документе.

"В контексте Крыма, оккупированного в 2014 году, ситуация еще больше осложняется тем фактом, что русское государство считает Олега Сенцова и Александра Кольченко российскими гражданами (несмотря на их протесты) и отказывается рассматривать любые переговоры о том, чтобы обменять их на российских военнопленных. После ареста Сенцова во Франции уже было организовано несколько митингов в его поддержку", – продолжают просители.

14 мая он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политических заключенных, брошенных в тюрьму в России. Деятели культуры подчеркивают, что Олег Сенцов не требует собственного освобождения, хотя правозащитное общество "Мемориал" внесло его в список политических заключенных. 31 мая Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова, сообщается в обращении.

Сейчас к сведениям общественности не поступает никакой информации о том, каким страданиям подвергается Сенцов, о его самочувствии. Франция всегда защищала деятелей искусства, и в этой ситуации чрезвычайного характера мы рассчитываем, что она попросит российское правительство о немедленном освобождении Сенцова,

– призывают авторы письма.

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Письмо подписали: Галя Акерман, эссеистка и журналистка; Антуан Аржаковский, историк; Ален Безансон, историк, действительный член французской Академии моральных и политических наук; Владимир Берелович, почетный профессор университета Лозанны и Высшей школы общественных наук (EHESS); Богдан Билот, председатель Объединения украинцев Франции; Ален Блюм, научный руководитель EHESS; Жан-Франсуа Бутор, писатель и журналист; Паскаль Брюкнер, философ; Жан-Клод Казанова, член Академии, главный редактор журнала "Commentaire"; Андре Конт-Спонвіль, философ; Ирина Дмитришин, преподаватель университета; Мишель Ельчанінофф, философ; Анни Эрно, писательница; Жан-Марк Ферри, философ; Евгений Гальперин, композитор; Леонид Геллер, преподаватель университета; Мари Хольцман, синолог; Аксель Хоннет, философ; Анна Жайяр, журналистка, Галина Кабакова, издатель; Анастасия де Ля Фортель, профессор университета; Филипп де Лара, политолог; Алла Лазарева, журналистка; Андре Маркович, переводчик; Мари Мендрас, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS); Игорь Минаев, кинорежиссер; Жан-Сильвестр Монгренье, политолог; Женевьева Пирона, славист; Пьер Рігуло, эссеист, директор Института социальной истории; Тимоти Снайдер, историк; Александр Строев, профессор университета; Филипп Сюрмен, бывший посол; Франсуаза Том, историк; Сесиль Вессей, профессор университета; Тьерри Вольтон, историк; Славой Жижек, философ.