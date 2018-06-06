20:16
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Французские деятели культуры призвали немедленно освободить Сенцова

16 Читати новину українською
Французские деятели культуры написали письмо с призывом освободить Олега Сенцова
Французские деятели культуры написали письмо с призывом освободить Олега Сенцова / Фото из открытых источников

Несколько десятков французских деятелей написали открытое письмо министру культуры Франции Франсуаз Ниссен, в котором призывают ее посодействовать освобождению украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, арестованных в России.

Обращения опубликовало издание Le Monde.

Читайте также: Только давление Запада может спасти Сенцова, – российский оппозиционер

"Госпожа министр культуры, позвольте привлечь ваше внимание к драматической ситуации, в которой оказался украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Он был арестован одновременно с активистом-антифашистом Александром Кольченко – российской властью в Крыму весной 2014 года и обвинен в терроризме", – начинают авторы свое письмо.

Сенцов и Кольченко заявили о том, что в ходе расследования они подвергались пыткам. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, устанавливающих их виновность, первый был приговорен к 20, а второй – к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится далее в документе.

"В контексте Крыма, оккупированного в 2014 году, ситуация еще больше осложняется тем фактом, что русское государство считает Олега Сенцова и Александра Кольченко российскими гражданами (несмотря на их протесты) и отказывается рассматривать любые переговоры о том, чтобы обменять их на российских военнопленных. После ареста Сенцова во Франции уже было организовано несколько митингов в его поддержку", – продолжают просители.

14 мая он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политических заключенных, брошенных в тюрьму в России. Деятели культуры подчеркивают, что Олег Сенцов не требует собственного освобождения, хотя правозащитное общество "Мемориал" внесло его в список политических заключенных. 31 мая Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова, сообщается в обращении.

Сейчас к сведениям общественности не поступает никакой информации о том, каким страданиям подвергается Сенцов, о его самочувствии. Франция всегда защищала деятелей искусства, и в этой ситуации чрезвычайного характера мы рассчитываем, что она попросит российское правительство о немедленном освобождении Сенцова,
– призывают авторы письма.

Читайте также: Все очень плохо, Сенцов уже действительно на грани, – адвокат

Письмо подписали: Галя Акерман, эссеистка и журналистка; Антуан Аржаковский, историк; Ален Безансон, историк, действительный член французской Академии моральных и политических наук; Владимир Берелович, почетный профессор университета Лозанны и Высшей школы общественных наук (EHESS); Богдан Билот, председатель Объединения украинцев Франции; Ален Блюм, научный руководитель EHESS; Жан-Франсуа Бутор, писатель и журналист; Паскаль Брюкнер, философ; Жан-Клод Казанова, член Академии, главный редактор журнала "Commentaire"; Андре Конт-Спонвіль, философ; Ирина Дмитришин, преподаватель университета; Мишель Ельчанінофф, философ; Анни Эрно, писательница; Жан-Марк Ферри, философ; Евгений Гальперин, композитор; Леонид Геллер, преподаватель университета; Мари Хольцман, синолог; Аксель Хоннет, философ; Анна Жайяр, журналистка, Галина Кабакова, издатель; Анастасия де Ля Фортель, профессор университета; Филипп де Лара, политолог; Алла Лазарева, журналистка; Андре Маркович, переводчик; Мари Мендрас, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS); Игорь Минаев, кинорежиссер; Жан-Сильвестр Монгренье, политолог; Женевьева Пирона, славист; Пьер Рігуло, эссеист, директор Института социальной истории; Тимоти Снайдер, историк; Александр Строев, профессор университета; Филипп Сюрмен, бывший посол; Франсуаза Том, историк; Сесиль Вессей, профессор университета; Тьерри Вольтон, историк; Славой Жижек, философ.

Теги: Новости политики Новости России Новости Франции Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ голодовка Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сегодня, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 51
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
сегодня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 102
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2974
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2678
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 572
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук