Французский банк выплатит США более 1 миллиарда долларов за нарушение санкций

Банк Франции Societe Generale выплатит США около 1,34 миллиарда долларов за нарушение режима американских санкций в отношении Кубы, Ирана и Судана.

Об этом сообщила Федеральная резервная система США.

Читайте также: Агрессия России в Черном и Азовском морях: в США сделали мощную заявление

ФРС оштрафовала банк на 81,3 миллиона долларов "за опасные и необоснованные операции", связанные с нарушением санкций США против Кубы. Societe Generale выплатит также 53,9 миллиона долларов минфина США в рамках спора. Это позволит банку избежать ответственности за нарушение санкций, введенных в отношении Кубы, Ирана и Судана. Минюст США получит 717,2 миллиона долларов от кредитной организации, еще 325 миллионов Societe Generale придется выплатить департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, 162,8 миллиона долларов – офиса окружного прокурора Манхэттена.

Общая сумма штрафов, наложенных всеми ведомствами США, составляет 1,34 миллиарда долларов.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году в ответ за национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон сообщил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

Что известно о Societe Generale?Финансовая группа основана в Париже в 1864 году. Занимается, в частности управлением активами, инвестиционным банкингом, финансовыми услугами. В состав группы входят три банка в России - универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.