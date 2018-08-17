19:13
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Французский "Бордо" уволил тренера после победы над "Мариуполем" в Лиге Европы

25 Читати новину українською
Густаво Пойет
Густаво Пойет / ФК "Бордо"

Несмотря на то, что французский "Бордо" сумел преодолеть третий квалификационный раунд Лиги Европы, победив в двух матчах "Мариуполь", руководство клуба решило уволить главного тренера команды Густаво Пойета.

Причиной для увольнения стали довольно острые высказывания уругвайского специалиста на пресс-конференции после матча с "Мариуполем". Густаво Пойет выразил свое недовольство трансферной политикой клуба. Последней каплей стала продажа Гаетано Ляборда накануне ответного матча с "Мариуполем". При этом в первом матче игрок дважды забил в ворота украинского клуба.

Читайте также: Бордо – Мариуполь: видео голов и моментов матча Лиги Европы

Слова, сказанные Пойетом, не слишком понравились руководству "Бордо", и они отправили тренера в отставку. Временным преемником Пойета станет Эрик Бедуе.

Стоит добавить, что "Бордо" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против "Гента". За бельгийский клуб выступают двое украинцев – защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук. К слову, последний забил гол в матче Лиги Европы против польской "Ягелоннии".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол ФК Мариуполь Лига Европы Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
сегодня, 19:12 Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
Тетяна Бучок
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сегодня, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Гонки: Маркус Гронхольм выступит в чемпионате по ралли-кроссу
 16 мая 2012 , 17:11
БК "Даллас" на выезде победил БК "Финикс"
 7 декабря 2012 , 15:26
Руни может вернуться к дерби
 11 сентября 2013 , 17:22
Революция в "Барселоне": летом 16 игроков на трансфер
 6 мая 2014 , 13:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук