Французский "Бордо" уволил тренера после победы над "Мариуполем" в Лиге Европы

Несмотря на то, что французский "Бордо" сумел преодолеть третий квалификационный раунд Лиги Европы, победив в двух матчах "Мариуполь", руководство клуба решило уволить главного тренера команды Густаво Пойета.

Причиной для увольнения стали довольно острые высказывания уругвайского специалиста на пресс-конференции после матча с "Мариуполем". Густаво Пойет выразил свое недовольство трансферной политикой клуба. Последней каплей стала продажа Гаетано Ляборда накануне ответного матча с "Мариуполем". При этом в первом матче игрок дважды забил в ворота украинского клуба.

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Слова, сказанные Пойетом, не слишком понравились руководству "Бордо", и они отправили тренера в отставку. Временным преемником Пойета станет Эрик Бедуе.

Стоит добавить, что "Бордо" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против "Гента". За бельгийский клуб выступают двое украинцев – защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук. К слову, последний забил гол в матче Лиги Европы против польской "Ягелоннии".

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