Французский художник выкладывает в Instagram удивительные коллажи: фото 18+

Французский художник и дизайнер Эмир Широ выкладывает в своем Instagram коллажи, созданные путем совмещения нескольких снимков или иллюстраций.

В своем Instagram художник публикует фотографии, на которых он сочетает политиков с произведениями живописи, снимки популярных музыкантов – с изображениями животных, а кадры из фильмов – с фото повседневных объектов.

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Картина Эмира Широ

Стоит добавить, что на аккаунт художника подписаны почти 90 тысяч человек.