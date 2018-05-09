Французский художник выкладывает в Instagram удивительные коллажи: фото 18+
Французский художник и дизайнер Эмир Широ выкладывает в своем Instagram коллажи, созданные путем совмещения нескольких снимков или иллюстраций.
В своем Instagram художник публикует фотографии, на которых он сочетает политиков с произведениями живописи, снимки популярных музыкантов – с изображениями животных, а кадры из фильмов – с фото повседневных объектов.
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Картина Эмира Широ
Стоит добавить, что на аккаунт художника подписаны почти 90 тысяч человек.
Источник: 24 Канал
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