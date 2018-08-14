Французский маникюр: необычные идеи классического покрытия
Французский маникюр стал одним из самых популярных видов нейл-арта. Женщины полюбили его за универсальность и эстетическую красоту, а также его часто выбирают невесты.
Французский маникюр, который еще называют френч – это сочетание бежевого и белого цвета, напоминающий натуральную ногтевую пластину.
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Однако мастера нейл-арта советуют отойти от классического френча и попробовать дизайн с разными цветами. Мы выбрали несколько типичных идей, которые прекрасно подойдут для летнего французского маникюра.
Источник: 24 канал
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