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      Французский режиссер Жан-Люк Годар не поедет в российский Эрмитаж из-за Олега Сенцова

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      Режиссер Жан-Люк Годар не поедет в российский Эрмитаж из-за Олега Сенцова
      Режиссер Жан-Люк Годар не поедет в российский Эрмитаж из-за Олега Сенцова / kosolapov.livejournal.com

      Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался от приглашения посетить русский музей Эрмитаж из-за условий содержания в Лабытнанги украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

      Об этом режиссер сообщил у себя на Facebook-странице.

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      Отказ французский режиссер написал в письме заместителя отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. Режиссер считает, что "не думает, что имеет право" ехать в русский музей.

      Дорогой Дмитрий Озерков! Я благодарю вас за приглашение, однако из-за условий содержания режиссера Олега Сенцова, пока не считаю, что могу посетить Эрмитаж. Независимо от моего дружелюбного отношения к русскому награду,
      — написал Годар.

      Напомним, что недавно в рамках Международного дня заключенного писателя, который отмечают 15 ноября, британский драматург, режиссер, киносценарист и критик Том Стоппард написал письмо украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову.

      За что в России осудили Олега Сенцова?

      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

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      Теги: Украина – Россия Олег Сенцов Новости Франции
      Источник: 24 канал
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