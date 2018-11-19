Французский режиссер Жан-Люк Годар не поедет в российский Эрмитаж из-за Олега Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался от приглашения посетить русский музей Эрмитаж из-за условий содержания в Лабытнанги украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом режиссер сообщил у себя на Facebook-странице.

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Отказ французский режиссер написал в письме заместителя отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. Режиссер считает, что "не думает, что имеет право" ехать в русский музей.

Дорогой Дмитрий Озерков! Я благодарю вас за приглашение, однако из-за условий содержания режиссера Олега Сенцова, пока не считаю, что могу посетить Эрмитаж. Независимо от моего дружелюбного отношения к русскому награду,

— написал Годар.

Напомним, что недавно в рамках Международного дня заключенного писателя, который отмечают 15 ноября, британский драматург, режиссер, киносценарист и критик Том Стоппард написал письмо украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

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