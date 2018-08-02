18:49
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Французский теннисист не справился с эмоциями после неудачного розыгрыша: видео

70 Читати новину українською
Бенуа Пер отличился забавным случаем
Бенуа Пер отличился забавным случаем

Французский теннисист Бенуа Пер, который неоднократно вел себя "горячо" на корте, в очередной раз отличился странным поступком.

Не сумев выиграть розыгрыш у соперника, Пер начал ломать свою ракетку. После этого досталось даже и скамейке, на которой собственно сидел теннисист во время перерывов. Но и это еще был не конец, пишет ТСН.

Читайте также: Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере

Разъяренный спортсмен, взяв другую ракетку, начал бросать и ее. Успокаивать француза решился даже оппонент Марко Багдатис, однако это никоим образом не повлияло на улучшение настроения Пера. Вследствие этого поведения, судья принял решение оштрафовать Бенуа на одно очко.

Сама встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6 и 6:2 в пользу Багдатиса.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой
сегодня, 18:01 Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой
Уляна Корицька
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сегодня, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
сегодня, 16:04 В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
сегодня, 15:00 Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Олексій Чибісов
Кто из известных украинцев отказывался от государственных наград
сегодня, 12:47 Кто из известных украинцев отказывался от государственных наград
Ірина Лаб'як
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Свитолина триумфально начала новый теннисный сезон
 1 января , 16:36
Жан Тодт предлагает ввести 3 сессии практик в пятницу
1 сентября 2011 , 18:00
"Бавария" осталась без капитана
 28 ноября 2013 , 20:59
Крымский клуб сорвал матч чемпионата России
 2 сентября 2014 , 09:56
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук