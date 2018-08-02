Французский теннисист не справился с эмоциями после неудачного розыгрыша: видео

Французский теннисист Бенуа Пер, который неоднократно вел себя "горячо" на корте, в очередной раз отличился странным поступком.

Не сумев выиграть розыгрыш у соперника, Пер начал ломать свою ракетку. После этого досталось даже и скамейке, на которой собственно сидел теннисист во время перерывов. Но и это еще был не конец, пишет ТСН.

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Разъяренный спортсмен, взяв другую ракетку, начал бросать и ее. Успокаивать француза решился даже оппонент Марко Багдатис, однако это никоим образом не повлияло на улучшение настроения Пера. Вследствие этого поведения, судья принял решение оштрафовать Бенуа на одно очко.

Benoît Paire going out in some kind of style pic.twitter.com/VbHZjEVMdz — James Dart (@James_Dart) 1 августа 2018 г.

Сама встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6 и 6:2 в пользу Багдатиса.

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