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      Французский военный корабль вошел в Черное море: фото

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      Французский минный тральщик Capricorne вошел в Черное море
      Французский минный тральщик Capricorne вошел в Черное море / Фото из открытых источников

      Минный тральщик военно-морских сил Франции M 653 Capricorne в четверг, 21 марта, прошел пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря.

      Команда тральщика M 653 Capricorne – 49 военных моряков, среди них 5 офицеров, сообщает "Думская".

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      Отметим, это уже второй в 2019 году визит корабля НАТО в Черное море. Первым в конце февраля в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.


      Французский минный тральщик вошел в Черное море/ Скриншот dumskaya.net

      Что это за корабль? Французский минный тральщик класса Eridan пополнил ВМС Франции в августе 1987 года. При патрулировании корабль способен развивать скорость до 18 узлов, оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Мк2, имеет систему артиллерийско-пулеметного вооружения, а также радиолокационную станцию и гидроакустическую систему.

      Отметим, НАТО усилило свое присутствие в Черном море после захвата Россией украинских кораблей на Азове. Это уже второй заход корабля НАТО в Черное море. Так, в порт Одессы 25 февраля вошел американский эсминец USS Donald Cook, а покинул его 27 февраля. Корабль принял участие в учениях военно-морских сил Турции. "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

      Кроме того, в декабре 2018 года в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Визит состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

      Почему в регионе возникла эскалация? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости Франции НАТО Чорное море
      Источник: 24 Канал
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