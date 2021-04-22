В центре Одессы 22 апреля похитили человека. Это случилось на Французском бульваре. В сети пишут, что это сделали трое неизвестных. Зато СМИ сообщают, что похитителями могли быть правоохранители.

Инцидент произошел примерно в 15 часов. В каком направлении увезли похищенного – неизвестно.

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Информация о похищении человека начала распространяться в соцсетях.

Пользователи также отмечают, что в городе объявили план "Перехват".

Однако "Думская" сообщает со ссылкой на собственные источники, что это могли сделать правоохранители из другого региона.

Вероятно, они задержали подозреваемого и доставили в приморский райотдел.

Правоохранители пока никак не прокомментировали это происшествие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одессы, чтобы узнать детали этого инцидента.

Обратите внимание! В Одессе задержали двух злоумышленников, причастных к похищению и пыткам граждан Греции. В полиции сообщили 14 апреля о задержании еще 2 человек, среди которых – гражданская жена одного из иностранцев.