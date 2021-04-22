В центре Одессы похитили человека: полиция ввела план-перехват – что сейчас известно
В центре Одессы 22 апреля похитили человека. Это случилось на Французском бульваре. В сети пишут, что это сделали трое неизвестных. Зато СМИ сообщают, что похитителями могли быть правоохранители.
Источник:24 канал
Инцидент произошел примерно в 15 часов. В каком направлении увезли похищенного – неизвестно.
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- Информация о похищении человека начала распространяться в соцсетях.
- Пользователи также отмечают, что в городе объявили план "Перехват".
- Однако "Думская" сообщает со ссылкой на собственные источники, что это могли сделать правоохранители из другого региона.
- Вероятно, они задержали подозреваемого и доставили в приморский райотдел.
Правоохранители пока никак не прокомментировали это происшествие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одессы, чтобы узнать детали этого инцидента.
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