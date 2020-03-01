Французскую депутатку возмутила ложь о ней и войне на Донбассе от депутата ОПЗЖ Волошина
Депутат от пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, будто французский депутат Национальной ассамблеи Валери Фор-Мунтян предложила "привлечь к мирным переговорам боевиков из Донбасса". Французскую парламентарку такие слова только возмутили, она заверила, что никогда такого не говорила.
Ко лжи депутат от медведчуковской партии удался, щеголяя в социальных сетях своей "рабочей поездкой" во Францию в собственном фейсбуке.
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Он подчеркнул, что в нижней палате французского парламента прекрасно понимают необходимость привлечения депутатов к комплексному урегулированию войны в Донбассе. Впрочем, как он утверждает, этот процесс тормозят украинские дипломаты.
Но есть и положительные неожиданные результаты. Например, глава группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее, депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян говорит, что для лучшей динамики к мирным переговорам "не хватает сепаратистов",
– написал Олег Волошин.
Свои слова депутат подчеркнул заявлением, что какая-то неизвестная "отечественная партия войны" уже потеряла для себя Францию. Поэтому выразил ожидание, что Фор-Мунтян донесет свою позицию и в украинских депутатов.
Как на такую наглость отреагировала французская депутатка
В комментарии российской "Новой газете" Валери Фор-Мунтян опровергла заявление Волошина, заверив, что никогда ничего подобного не говорила.
"Я шокирована. Не знаю, как можно было такое придумать", – заявила французская депутатка.
В то же время она подтвердила, что в четверг, 27 февраля, действительно встречалась с Олегом Волошиным, но до этого никогда о нем не слышала. Тогда Волошин предложил инициативу создания "парламентского измерения" нормандского формата, которую проталкивает Медведчук. Впрочем парламентарка ответила, что лучше оставить все на уровне президентов и глав МИД.
Не стоит привлекать к этому еще и депутатов, ведь это повредит переговорному процессу. Волошин потом спросил, считаю ли я нужным привлечь боевиков к переговорам, но я абсолютно отрицала такое мнение,
– пояснила Валери Фор-Мунтян.
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Валери Фор-Мунтян: что известно о французской депутатке с украинскими корнями
Валери (Валерия) Фор-Мунтян родилась 1984 году в маленьком городке Килия Одесской области, а в возрасте 14 лет вместе с семьей перебралась во Францию.
В 2017 году была избрана депутатом Национальной ассамблеи Франции по списку партии "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона. Во французском парламенте возглавляет группу дружбы "Франция – Украина".
Олег Волошин – скандалы с участием депутата с орбиты Медведчука
Олег Волошин пришел в политику из журналистики. До прихода в Раду был политологом и членом редакционной коллегии телеканала "112-Украина". Он, как и фактически все депутаты "Оппозиционного платформы – За жизнь" известен своими пророссийскими взглядами.
Так, в августе 2019 года, он попал не в первый ли скандал Верховной Рады 9 созыва. Тогда политик, нарушая регламент, начал выступать в парламенте на русском языке. Спикеру Дмитрию Разумкова даже пришлось выключать ему микрофон.
В начале 2020 года Волошин попал в еще один "языковой" скандал – чтобы ему не выключали микрофон, вместе со "слугой народа" Максимом Бужанским он зарегистрировал в Раде законопроект, позволяющий депутатам выступать на русском.
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