Французы представили прочный смартфон Archos Saphire 50X с по приятной цене

Французская компания Archos выпустила новый бюджетный смартфон Archos Saphire 50X. Новинка имеет хороший дизайн, а также защиту от пыли и воды IP68.

Об этом пишет издание expert.com.ua.

Смартфон оснащен 5-дюймовым ЖК-дисплеем HD с разрешением и защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Также Archos Saphire 50X имеет четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.

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Также в смартфоне есть слот для карт microSD, а также 13-мегапиксельный датчик камеры сзади и 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон будет иметь систему Android Nougat из коробки. Стоимость Archos Saphir 50X 150 евро (4800 гривен).

Обзор Archos Saphir 50X: видео