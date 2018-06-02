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Французы разработали карманный гаджет, который понравится всем виноманам

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Гаджет определяет прочность и состав вина
Гаджет определяет прочность и состав вина / on-mag.fr

Французский стартап MyOeno разработал гаджет, который может определить прочность и состав вина. Он имеет компактный размер и помещается в кармане, поэтому девайс можно носить с собой на вечеринки.

Об этом сообщает On Magazine.

Это устройство внешне похоже на термометр. Его можно синхронизировать со смартфоном с помощью Bluetooth. На телефон он передает информацию о прочности, кислотности, зрелости вина и тому подобное.

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Более того, вы можете расспросить друга, какое вино он любит, и система сама покажет, какое вино ему предложить.

Стоимость этого гаджета составляет 89 евро (2700 гривен).

Теги: Новости Украины Техно Алкоголь
Источник: 24 Канал
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