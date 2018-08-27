Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя

Иван Франко известен нам из школьной программы как гениальный писатель и поэт, борец и образец. А между тем он был человеком. Человеком, в жизни которой было много любви, страсти и, конечно же, женщин. Кто они – возлюбленные Франко? Ко дню рождения писателя редакция 24 канала собрала для вас самое интересное из личной жизни гения.

Сам Франко писал, что в его жизни "трижды являлась любовь". Женщин у него было гораздо больше, однако настоящие чувства были только к троим... Писатель откровенно говорил: "Значительное влияние на мою жизнь, а значит, и на мою литературу имели мои отношения с женщинами". Поэтому подробно обо всех.

Читайте также: Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения

Ольга Рошкевич

Первая светлая юная любвь Франко возникла к дочери священника Ольге Рошкевич. Ольга была женщиной из высшего света. Знала несколько иностранных языков, собирала фольклор, имела собственные печатные работы. Познакомилась пара в 1874 году. Тогда Иван был гимназистом и пришел в гости к своему другу и брату Ольги Ярославу.

Сначала их отношения нравились родителям, и едва не дошло до официальной помолвки. Однако Франко арестовывают за участие в тайной социалистической организации. И после этого отец Ольги запрещает всякое общение с Франко. Это не остановило девушку, и они продолжали встречаться тайно.



Ольга Рошкевич

Однако происходит второй арест. В конце концов, под давлением отца Ольга выходит замуж за священника Владимира Озаркевича. Франко она написала: "Не думай, что я тебя забыла! Ты никогда из моей головы не уйдешь – все будет тесно связано с тобой, твоей работой, твоими мыслями". И действительно, первые годы жизни пара была замужем фиктивно, спали в отдельных комнатах, Ольга имела свободу действий. Однако впоследствии их брак превратился в настоящий. Франко же написал Агатангелу Крымскому: "Наша любовь тянулась 10 лет". Писатель посвятил Ольге немало своих произведений.

Несколько увлечений одновременно

Разрыв с Ольгой, видимо, сильно поразил Франко. Поэтому он почти одновременно начал отношения аж с несколькими женщинами. Новыми увлечениями писателя стали:

– поэтесса Юлия Шнайдер (псевдоним – Ульяна Кравченко)

– учительница, писательница, общественный деятель Климентина Попович;

– представительница известного рода Ольга Билинских.

Из них трех Ольга Белинских серьезно собиралась замуж за Франко. По некоторым данным, она даже успела сшить свадебное платье. Однако свадьба не состоялась. Что стало причиной разрыва отношений – тоже неизвестно.

Примерно в это же время Франко связывали с известной социалисткой Анной Павлик (сестра его друга Михаила Павлика). Однако девушка ему отказала. Анна не хотела замуж вообще. В конце концов, так и сложилось – она так никогда замужем и не была.

Юзефа Дзвонковская

Второй настоящей любовью Франко исследователи называют Юзефу Дзвонковскую. Вторую любовь писатель встретил в Станиславе (Ивано-Франковск). Полька из благородной семьи пришлась по душе всем членам кружка, в который входил Франко. Приветливая и умная девушка остается для всех неприступной. Однако с Франко она начинает переписку. И 27-летний писатель решает: вот она – женщина, которая должна стать его женой. Однако у Юзефы об этом было другое мнение, и она отказывает Франко... Мнения исследователей расходятся. Часть считает, что девушка отказала из-за своего высокого социального статуса. Другие убеждены: из-за смертельной болезни.



Прекрасная панночка со смертельной болезнью

И действительно, Дзвонковская прожила неполных 30 лет. В мае 1892 года она умерла от туберкулеза. Поэт ей посвятил несколько стихотворений и рассказов. А в его рабочем кабинете висел портрет "Девушка с маком в волосах". Исследователи считают, что на нем изображена вторая любовь поэта.

Целина Зигмунтовска

Третью любовь – шляхтянку и ярую польку (принципиально переписывалась только на польском) Целину – Франко встретил на почте. Здесь она работала. Писатель беззаветно влюбился в прекрасную девушку. Однако абсолютно безрезультатно! Целина откровенно говорила, что Франко ей не нравится. Она была в восторге от брюнетов, а Франко – рыжий.



Целина Журовска (девичья фамилия)

Целина уверяла, что Франко ее преследует. И очень обрадовалась, когда он женился. Сама девушка вышла замуж за полицейского комиссара, имела с ним двоих детей и быстро овдовела.

Как ни странно, Франко и Целина встречались всю жизнь. Он помогал вдове решать дела, помогал деньгами. Впоследствии поселил ее с детьми в своем доме как экономку. После смерти Франко его сын тоже помогал старушке экс-возлюбленной отца.

Отношения Ивана и Целины были удивительными. Григорий Величко о ней писал: "Еще третья женщина сыграла большую роль в жизни Франко. Это была почтовая сотрудница, которую увидел поэт на почте и воспылал к ней большой любовью, хотя никогда к ней не приближался. Все указывает на то, что эта любовь была фантазией, воображением Франко. Эта идеальная женщина в представлении Франко не выдала себя в жизни ничем выдающимся, не была ни писательницей, ни общественным деятелем, была совсем тихим, естественным человеком, а все-таки Франко из-за нее страдал очень сильно. Проявлением этой любви стали "Увядшие листья". Были и другие произведения посвященные странной третьей любви Франко.

Ольга Хоружинская

Франко было уже 30, а он все никак не мог найти в Галиции себе жену. И вот он встречает свою будущую половинку в Киеве. Красавица с дипломом учителя, которая владела несколькими иностранными языками и невероятно играла на фортепиано, Ольга Хоружинская искренне влюбилась в Франко, который имел ужасную репутацию. Конечно, родные отговаривали Ольгу как могли. Но все же она выходит замуж на писателя. Ольга становится верной опорой Франко, помогает ему в творчестве и побуждает получить образование. Женщина родила четырех детей, и несмотря на это не оставляет общественную деятельность, издает журнал.



Франко с женой

Кажется, все идеально? Только кажется. Франко не любил свою жену. В письме своему другу Агатангелу Крымскому он пишет: "На нынешней моей женщине я женился без любви, а из доктрины, что надо жениться на украинке (то есть надднепрянке), и тем более образованной курсистке... Но это зря. Суженую и конем не объедешь".

Ольга делала все, что могла, терпела нужду, ревновала Ивана к другим женщинам, но радовалась, что именно она его половина. У нее все чаще происходят неврозы. Последней каплей стала смерть их сына. Ольга попадает в сумасшедший дом. Она даже не присутствовала на похоронах Франко, потому что вышла из больницы значительно позже. Впоследствии из-за скульптуры Сергея Литвиненко на могиле Франко Ольгу не смогли даже похоронить рядом с мужем. Ее могила расположена неподалеку...