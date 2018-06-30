Франция в напряженном поединке против Аргентины вырвала путевку в 1/4 ЧМ-2018

1/8 Чемпионата мира по футболу 2018 свела между собой сборные Франции и Аргентины, которые на этом этапе должны были определить первого четвертьфиналиста турнира.

Поединок за первую путевку в четвертьфинал выдался напряженным и удивительно результативным.

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Счет был открыт уже на 13-й минуте.

Сборная Франции повела благодаря пенальти, который заработал Мбаппе. Он прорвался в штрафную аргентинцев, где против него сфолил Маркос Рохо.

Героем матча стал 10-й номер сборной Франции Килиан Мбаппе

11-метровый удачно реализовал Антуан Гризман, переиграв вратаря Франко Армани. Это впервые за почти 20 лет Аргентина пропустила пенальти в плей-офф мундиаля. Последний раз такое было на ЧМ-1998 в матче против сборной Англии.

Однако к концу первого тайма аргентинцам таки удалось сравнять счет. Французы опрометчиво оставили ди Марию один на один возле штрафной площадки.

Анхель ди Мария не растерялся и с расстояния более чем в 30 метров пробил в дальнюю девятку Уго Льориса.

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На старт второй половины встречи команды снова вышли с равным счетом, однако таким ему суждено было оставаться недолго.

Уже на 48-й минуте к непродолжительному преимуществу аргентинцев стал причастен Месси. Он получил мяч в штрафной и пробил с разворота.

Мяч летел в дальний угол, однако гол на свой счет записал Меркадо. Он подставил ногу, изменив траекторию полета круглого. Ненадолго счет на табло стал 1: 2.

Месси приложился, чтобы вывести сборную Аргентины вперед в начале второго тайма

Менее 10 минут понадобилось подопечным Дидье Дешама, чтобы восстановить равновесие в этом напряженном поединке.

На 57-й минуте отличился 22-летний Павар. В падении Лукас Эрнандес прострелил на линию штрафной, где Павар мощным ударом пробил в дальнюю девятку, не оставив голкиперу сборной Аргентины Армани ни единого шанса. 2:2.

А после этого французы, похоже, поймали свою победную волну.

Вывести Францию ​​вперед удалось Мбаппе, который в начале встречи привез "голубым" пенальти.

На 64-й минуте Погба заметил Эрнандеса на левом фланге и отдал туда передачу. Оттуда Лукас Эрнандес прострелил в штрафную, Мбаппе не растерялся и прострелил под ногами Армани. 3: 2.

Франция выбила Аргентину из ЧМ-2018

Уже через 4 минуты 19-летний форвард записал дубль в свой актив, сделав преимущество сборной Франции более уверенным.

На этот раз французам удалось разыграть образцовую контратаку. Жира заметил свободного Мбаппе, тот не растерялся и уверенно пробил издалека.

Надежду аргентинцам уже в добавленное время подарил капитан Лионель Месси, однако этого оказалось недостаточно, чтобы помешать сборной Франции прорваться в 1/4 финала ЧМ-2018.

4:3 Франция становится первым четвертьфиналистом Чемпионата мира по футболу 2018. В следующем поединке "голубые" встретятся с победителем пары Уругвай – Португалия.

ЧМ-2018, 1/8 финала, Франция – Аргентина 4:3

Голы: 1:0 – 13 Гризманн (пен), 1:1 – 41 Анхель Ди Мария, 1:2 - 48 Меркадо, 2:2 - 57 Павар, 3:2 - 64 Мбаппе, 4:2 - 68 Мбаппе, 4:3 - 90+3 Агуэро