Франция – Аргентина: видео голов и моментов матча 1/8 финала Чемпионата мира
Первый матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 между сборными Франции и Аргентины обещал быть напряженным.
Первыми счет открыли французы.
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Пенальти арбитр назначил после того, как Килиан Мбаппе пробежал почти мимо всех защитников сборной Аргентины и уже в штрафной Маркос Рохо пытался остановить его рукой на плече.
Мбаппе упал и арбитр справедливо назначил 11-метровый.
Рохо получил желтую карточку.
На 13-й минуте Антуан Гризманн удачно реализовал пенальти, выведя сборную Франции вперед.
Уже к концу первого тайма аргентинцам удалось сравнять счет.
На 41-й минуте Анхель ди Мария мощно пробил с центра поля, размочив ворота Уго Льориса.
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Источник: 24 Канал
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