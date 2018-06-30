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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Франция – Аргентина: видео голов и моментов матча 1/8 финала Чемпионата мира

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Франция – Аргентина видео голов матча Чемпионата мира
Франция – Аргентина видео голов матча Чемпионата мира

Первый матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 между сборными Франции и Аргентины обещал быть напряженным.

Первыми счет открыли французы.

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Пенальти арбитр назначил после того, как Килиан Мбаппе пробежал почти мимо всех защитников сборной Аргентины и уже в штрафной Маркос Рохо пытался остановить его рукой на плече.

Мбаппе упал и арбитр справедливо назначил 11-метровый.

Рохо получил желтую карточку.

На 13-й минуте Антуан Гризманн удачно реализовал пенальти, выведя сборную Франции вперед.

 

 

Уже к концу первого тайма аргентинцам удалось сравнять счет.

На 41-й минуте Анхель ди Мария мощно пробил с центра поля, размочив ворота Уго Льориса.

Новость дополняется

Теги: Аргентина Новости Франции Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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