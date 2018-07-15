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Франция – Хорватия: видео голов и моментов матча

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Франция – Хорватия: видео голов матча
Франция – Хорватия: видео голов матча

Сборная Франции и Хорватии в финале Чемпионата мира первый гол забили еще до 20-ой минуты матча.

Однако автору гола от этого было очень обидно. После подач со штрафного от француза Антуана Гризманна, Марио Манджукич срезал мяч в собственные ворота.

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Гол в ворота сборной Хорватии

Но еще до середины первого тайма хорваты сравняли счет. Гол на счету Ивана Перишича. И тоже был забит после штрафного удара.

Гол в ворота сборной Франции

Однако именно из-за Ивана Перишича сборная Хорватии пропустила во второй раз в этом матче. После подачи с углового мяч попал в руку хорвату, и арбитр Нестор Питана из Аргентины после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Антуан Гризманн.

Гол Гризманна с пенальти

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 канал
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