Франция – Хорватия: видео голов и моментов матча
Сборная Франции и Хорватии в финале Чемпионата мира первый гол забили еще до 20-ой минуты матча.
Однако автору гола от этого было очень обидно. После подач со штрафного от француза Антуана Гризманна, Марио Манджукич срезал мяч в собственные ворота.
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Гол в ворота сборной Хорватии
Но еще до середины первого тайма хорваты сравняли счет. Гол на счету Ивана Перишича. И тоже был забит после штрафного удара.
Гол в ворота сборной Франции
Однако именно из-за Ивана Перишича сборная Хорватии пропустила во второй раз в этом матче. После подачи с углового мяч попал в руку хорвату, и арбитр Нестор Питана из Аргентины после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Антуан Гризманн.
Гол Гризманна с пенальти