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Франция – Перу: видео голов и моментов матча

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Франция – Перу видео голов матча Чемпионата мира 2018
Франция – Перу видео голов матча Чемпионата мира 2018

За сборную Франции в матче против сборной Перу первый гол забил молодой игрок – Килиан Мбаппе.

Нападающий фактически пробил в пустые ворота. До этого Погба отобрал мяч неподалеку штрафной соперников, отдал разрезной пас на Жиру, который пробивал по воротам. Однако защитник подставил ногу, от которой мяч срикошетил и улетел мимо вратаря. Именно на этот видскот и среагировал Мбаппе, забивая в пустые ворота.

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Гол Мбаппе

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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