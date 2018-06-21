Франция – Перу: видео голов и моментов матча

За сборную Франции в матче против сборной Перу первый гол забил молодой игрок – Килиан Мбаппе.

Нападающий фактически пробил в пустые ворота. До этого Погба отобрал мяч неподалеку штрафной соперников, отдал разрезной пас на Жиру, который пробивал по воротам. Однако защитник подставил ногу, от которой мяч срикошетил и улетел мимо вратаря. Именно на этот видскот и среагировал Мбаппе, забивая в пустые ворота.

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Гол Мбаппе