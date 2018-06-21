Фреда официально представили в "Манчестер Юнайтед"27 Читати новину українською
Фред официально красный. "Манчестер Юнайтед" представил болельщикам экс-игрока "Шахтёра".
Бразилец подписал с вице-чемпионом Англии контракт на 5 лет.
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"Когда я был маленьким, слова "Манчестер Юнайтед" я часто слышал и видел в компьютерных играх. И я играл за эту команду. Для меня "Манчестер Юнайтед" означает величие", – сказал новичок "Манчестер Юнайтед" Фред.
Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньою рассказал, что Фред усилит линию полузащиты команды. А также португалец отметил креативность и культуру паса экс-горняка. "Шахтёр" же за игрока получил более 60 миллионов евро.
Источник: 24 канал
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