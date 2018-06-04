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#FreeSentsov: гигантский баннер в поддержку узников Кремля появился во Львове

15 Читати новину українською
Баннер в поддержку Сенцова вывесили на горсовете в Львове
Баннер в поддержку Сенцова вывесили на горсовете в Львове / Facebook

На фасаде горсовета во Львове вывесили баннер в поддержку украинских политзаключенных, незаконно заключенных в России.

Полотно длиной более 7 метров и большой фотографией украинского режиссера Олега Сенцова днем 4 июня появилось на фасаде ратуши во Львове.

Смотрите также: #SaveOlegSentsov: мост Резендам в немецком Гамбурге стал желто-синим в поддержку Сенцова

Кроме фото Сенцова, на баннере написали хэштег #FreeSentsov и призыв "Освободить украинских политических заключенных Кремля!".

Банер Львів Сенцов

Баннер в поддержку Сенцова и других политзаключенных вывесили на ратуше во Львове

Этим баннером община Львова выражает свою позицию — мы за освобождение всех политических заключенных Кремля, которых около 70 человек. Баннером на Ратуше мы апеллируем ко всем правительствам мира, дипломатическим учреждениям иностранных государств о поддержке и освобождении Олега Сенцова и всех политических заключенных,
– отметил исполняющий обязанности директора департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко.

2 июня по всему миру проходили акции в поддержку незаконно заключенного  Кремлем украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных, которых удерживают в России.

Украинский режиссер Олег Сенцов голодует в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали предоставлять поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Львова
Источник: 24 Канал
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