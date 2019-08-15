Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят

Работа на условиях фриланса приобретает все большую популярность. Благодаря бурному развитию диджитал-инструментов и растущей мобильности интернета. 24 канал проанализировал, какие сейчас популярные специальности позволяют фрилансить, где искать такую работу и сколько за нее платят.

Если вы человек открытый к новациям современного рынка труда или только делаете первые шаги на трудовом пути, фриланс может вас заинтересовать.

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Что такое фриланс

Это работа "на себя", похожая на частную практику. Когда работник сам находит себе клиентов и начальника, выполняет определенную работу и получает за это деньги. Искать заказчиков можно в интернете или по телефону. Работать можно в любой точки города или даже мира, не посещая офис.

Какие профессии могут фрилансить

Их целая куча. На самом деле удаленно могут работать все, кто так или иначе использует в работе компьютер.

Выделим самые популярные направления.

Копирайтинг

Это написание текстов, в основном рекламных, в частности, для наполнения сайтов (а сейчас каждая, даже небольшая, компания просто обязана иметь свой сайт). Поэтому эта работа достаточно востребована.

Рерайт

Это переписывание готового текста, чтобы сделать его уникальным. Роботат также достаточно популярна среди работодателей. Но для нее нужно иметь хороший словарный запас, выносливость и настойчивость. Не каждый сможет написать даже 5 текстов о том же другими словами.

Переводчик

Здесь все просто – нужно переводить тексты с одного языка на другой. Чем больше языков знаете и чем больше из них – редкие, тем больше вам будут платить. Очень важно также знание не просто языка, а чтобы оно было глубоким. В частности, за перевод технической документации, где много профессионализмов и терминов, платят на порядок больше.

Набор текста

Вам присылают картинки с текстом и надо набрать их в текстовом редакторе. Работа не тяжелая, но и наименее оплачиваемая.

Расшифровка аудио и видео – то же самое, но набрать текст надо с голоса. За это платят чуть больше.

Написание уникальных текстов

Статьи, рефераты, курсовые, дипломные – за это хорошо платят, но нужно иметь соответствующие знания, контакты и навыки. Новичкам за такое не советуем браться – лишь провалите задание и получите плохую репутацию у работодателя.

Если умеете писать тексты на английском – можно зарегистрироваться на англоязычных фриланс-ресурсах. Там платят больше.

SMM

Это редактор соцсетей – фактически ведущий страницы в соцсети. Таких людей компании нанимают, чтобы наполнять свою страницу в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и т. д., общаться с пользователями. Нужно разбираться, как работают соцсети. Эта работа требует регулярности – постить контент нужно в определенное время, а не от случая к случаю. Еще лучше, если SMM-ник умеет делать картинки.

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Реклама в интернете

Немало компаний ищут рекламных агентов, которые бы размещали в интернете их рекламу. В частности – в рассылке на почту, в мессенджеры. Существует также отдельный вид соцсетей - таргетолог. В сети также можно найти предложения работы на этой позиции, так и обучение профессии, и бесплатно, и платно. Опытные таргетологи говорят, что эта работа приносит очень хорошие деньги.

Художник, дизайнер, фотошопер

Это работа с изображениями. Заказчиков может быть много – каждая компания, ведущая сайт, страницу в соцсети и т. д., нуждается в красивых и уникальных картинках. Также заказчики нуждаются в создании иллюстраций, портретов и тому подобное.

Платят неплохо. Но чтобы выполнять такую работу – надо знать соответствующие программы (сначала освоить их) и уметь рисовать, как минимум.

Видеомонтаж, видеодизайн

Работа с видео. От создания видео-графики до монтажа сериалов и кино. Также неплохо платят, но человек с улицы, конечно, такую работу не потянет. Нужны знания и навыки.

Веб-дизайн, программирование

Эти профессии, пожалуй, самые фрилансовые и точно лучше всего оплачиваемые. Особенно востребованы сейчас разработчики мобильных приложений.

Но сначала нужно этому научиться. В частности, существуют и бесплатные ресурсы по освоению этих профессий.

Фотограф

Вероятно, самый древний вид фриланса. Нужно иметь соответствующую технику и уметь ею владеть. Платят по-разному, в зависимости от качества и сложности фото. Но и конкуренция здесь высокая.

Кроме того, фрилансом спокойно смогут заниматься системные администраторы, бизнес-консультанты, юристы, бухгалтеры, и даже ученые разных специальностей – для них тоже есть немало вакансий.

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Сколько платят

За ту же работу разные люди могут получить разные деньги. Все зависит от скорости и качества вашей работы, а также – от работодателя.

Фриланс-биржа Frelancehunt посчитала, какие профессии и сколько зарабатывают во фрилансе:

работа с текстами – от 3 до 9 долларов за час;

переводы – 5-8 долларов;

реклама в интернете – 8-17;

программирование – 8-22.



Какие есть специальности есть для фриланса и сколько платят

Где найти заказ

В интернете сейчас существует немалое количество специальных платформ для поиска работы фрилансерам. Также такие вакансии есть и на "обычных" сайтах по поиску работы. Ко всему прочему, если имеете на примете какую-то компанию, с которой хотели бы сотрудничать – можно предложить ей свои услуги на условиях фриланса.

Украинские площадки по поискам фриланса, в частности:

freelance.ua

freelancehunt

kabanchik.ua

Для работы с текстами:

smart-copywriting.com

weblancer.net

англомовний hopework.eu

Для фотографов:

istockphoto.com

Для айтишников и ученых:

globalfreelance.ua

itfreelance.by.

О чем стоит помнить фрилансеру

Первое – хоть работа и "на себя", и все же фрилансер берет на себя определенные обязательства перед работодателем. Поэтому важно соблюдать сроки: сдавать работу вовремя. Об оплате стоит договориться заранее, четко прописав, что именно от вас ожидает работодатель. И в какой форме и размере будет выплачен гонорар.

Также стоит помнить о налогах. Фрилансер как участник рынка труда не освобождается от государственных налогов. Их можно платить как физлицо, так и оформиться как физлицо-предприниматель.

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