На фронте погиб экс-командир 24-й бригады из Львовской области Валерий Гудзь

В боях в Луганской области погиб полковник Валерий Гудзь. Военный долгое время был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, базирующейся в Яворове на Львовщине.

Соответствующую информацию обнародовали в фонде "Вернись живым". Мужчина погиб 12 марта.

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На войне погиб военный Валерий Гудзь

Несмотря на позывной "79", его часто называли Федоровичем. Полковник Валерий Гудзь с 2014 года прошел путь от командира взвода до комбата и командира бригады. Когда в 2020-м его повышали/переводили с 24-й бригады, мы лично видели слезы офицеров,

– говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что служить с Федоровичем или просто знать его и быть рядом было честью.

"Вчера, 12 марта, Валерий Федорович Гудзь погиб на Луганщине. Он не должен был там быть, но решил воевать: взял на себя командование подразделением и, как настоящий герой, принял бой", – сообщили в фонде.

Добавили: "Господин полковник, честь! Родной Борисполь и вся Украина будет мстить за вас, пока мы живы!".

Изданию ZAXID.NET заместитель командира 24-й бригады по работе с личным составом Евгений Бойко подтвердил информацию о гибели полковника Валерия Гудзя. Издание также сообщило, что Валерий Гудзь:

имел большой авторитет среди военнослужащих;

в свое время получил звание Народный герой Украины;

не должен был воевать, так как учился у Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского;

герой вернулся в бригаду и возглавил одно из подразделений.

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