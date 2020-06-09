Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).

По данным федерации, от внедрения системы пострадают легальные работодатели, которые честно платят налоги, теряют свою конкурентоспособность под фискальной нагрузкой, которая постоянно растет. А те, кто решил работать "в черную" или "в серую", получают сверхприбыли.

"Неуклюжие попытки контролирующих органов бороться с "теневиками" обычно заканчиваются усилением проверок и санкциями именно легальным работодателей за незначительные нарушения. Это замкнутый круг", – говорится в обращении.

В письме также говорится, что создание пенсионной системы второго уровня не решит существующих проблем и трудностей, которые возникли перед государственной пенсионной системой в Украине.

Напротив, в других странах системы второго уровня сталкиваются с теми же проблемами неформальности, уклонением от уплаты взносов и низким уровнем охвата. Разница заключается в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью "упадут на плечи" плательщиков взносов (работников и работодателей), тогда как государственная пенсионная система содержит определенный перераспределительный механизм, который смягчает резкое влияние этих последствий,

– пишут авторы.

Единственным выгодоприобретателем от внедрения подобной системы будут компании рынка финансовых услуг.

"Представители последних (компании рынка финансовых услуг, – ред.) активно лоббируют этот проект, поскольку являются его единственными гарантированными бенефициарами. Но их интересы не всегда совпадают с интересами государства, работников, работодателей и, наконец, пенсионеров. При этом с работников и работодателей хотят дополнительно к ЕСВ и НДФЛ собирать до второго уровня пенсионной системы около 100 млрд грн в год только на первом этапе, с постепенным увеличением взносов", – говорится в письме.