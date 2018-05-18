ФСБ готовила провокации на Закарпатье: в Ужгороде изъят целый арсенал оружия

В ночь на пятницу, 18 мая, в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ обнаружили схрон с боеприпасами. Так, были найдены 4 реактивные противотанковые гранатометы РПГ-22 и 22 ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом.

Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Он отметил, что и гранатометы, и гранаты находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

Читайте также: На Франковщине полиция изъяла впечатляющее количество оружия у бывшего военнослужащего

Изъятое оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит,

– отметил Москаль.

"Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом", – убежден глава Закарпатья.

К слову, ранее Геннадий Москаль заявил, что на сегодня на Закарпатье нет ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений среди местного населения. Однако появления таких настроений пыталась добиться ФСБ России.