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ФСБ готовила провокации на Закарпатье: в Ужгороде изъят целый арсенал оружия

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ФСБ России готовила вооруженные провокации на Закарпатье, заявил Москаль
ФСБ России готовила вооруженные провокации на Закарпатье, заявил Москаль / Belnovosti.by

В ночь на пятницу, 18 мая, в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ обнаружили схрон с боеприпасами. Так, были найдены 4 реактивные противотанковые гранатометы РПГ-22 и 22 ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом.

Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Он отметил, что и гранатометы, и гранаты находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

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Изъятое оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит,
– отметил Москаль.

"Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом", – убежден глава Закарпатья.

К слову, ранее Геннадий Москаль заявил, что на сегодня на Закарпатье нет ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений среди местного населения. Однако появления таких настроений пыталась добиться ФСБ России.

Теги: Новости Украины Новости России Криминальные новости Новости Закарпатья Ужгород ФСБ Геннадий Москаль Оружие
Источник: 24 Канал
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