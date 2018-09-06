13:24
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Злой Одессит

ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс

2269
Гиркин
Гиркин / УНИАН

Интересный карьерный поворот в ближайшее время может ожидать позабытого "героя" новороссии, ныне яро критикующего российскую власть и политику Кремля на Донбассе – Игоря Гиркина. И поворот этот заключается в возвращении террориста на оккупированные территории, под аккомпанемент воя плакальщиц по Захарченко.

Так, российские СМИ, в частности "МК" уже принялись распространять нарративы о том, что на Донбассе народ требует возвращения "героя", который был с ними в самые тяжелые дни. И именно под эгидой Гиркина (Стрелкова) должен быть объединен независимый Донбасс в формате непризнанных недореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также: Росія відмовляється надати інформацію про своїх слідчих на Донбасі, – Геращенко

Конечно, сам Гиркин пока открещивается от такой перспективы, словно насытился Донбассом по самое горло, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, в контексте противостояния ГРУ ГШ МО РФ и ФСБ на оккупированной части Донбасса, (которое выигрывают сейчас вторые), фэсам (ФСБ) нужен надежный и проверенный человек с задатками лидера, узнаваемого в массах. Откровенно говоря, Трапезников на эту роль не подходит. Да и в принципе, значительная часть той цирозной массы, которая сейчас имитирует правительство "ДНР" не представляет из себя, что либо существенное, как в плане авторитета, так и харизмы.

Во-вторых, Гиркин – человек ФСБ и сейчас именно тот момент, когда его можно и даже нужно ставить вместо Захарченко. Либо вывести на донбасскую арену в облике некой "третьей" силы с намеком на полномочия "серого кардинала", эдакого модератора событий. При этом, его сценарно-критическая позиция по отношению к Кремлю даст больший маневр фэсам открещиваться от данного персонажа – мол, он не наш, он вообще против власти!

В-третьих, Гиркин, как человек особо приближенный к Московскому экзархату, является идеальной кандидатурой, дабы возглавить "большой крестовый поход" на фоне предоставления Томоса об автокефалии УППЦ.

Как помните, именно Гиркин за месяц до оккупации Крыма, посещал Симферополь в качестве охранника Даров Волхвов, доставленных на полуостров под патронатом РПЦ и лично патриарха Кирилла.

С учетом угроз Московского экзархата в адрес УППЦ о том, что в случае получения автокефалии в Украине может начаться религиозная война, появление на горизонте фигуры Гиркина не столько удивляет, сколько подтверждает правило, где РПЦ там и террор.

И вот, когда во втором пункте я говорил о модераторе событий, как раз вопрос религиозного противостояния в Украине может быть возложен на плечи этого "паладина", дабы накануне выборов инициировать на фронте обострение, которое может сыграть на руку пророссийским кандидатам, рьяно и без устали волающим "за мир".

Читайте также: У Берліні зробили нову заяву про подальшу долю нормандського формату

Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Публикации Убийство Захарченко ФСБ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
сегодня, 11:41 Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
сегодня, 11:00 Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук