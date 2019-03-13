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      ФСБ и еще больше военных из России: оккупанты на Донбассе взялись за армейские корпуса

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      Оккупанты на Донбассе начали ротацию личного состава
      Оккупанты на Донбассе начали ротацию личного состава / Фото из открытых источников

      Командиры пророссийских боевиков на Донбассе решили провести прием-передачу должностей между генералами и старшими офицерами. Изменения коснутся штабов армейских корпусов российской группировки оккупационных войск.

      Теперь оккупанты будут проверять личный состав еще тщательнее, сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга.

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      За безопасностью новоназначенных лиц будет следить беспрецедентное количество оперативных групп. В их состав привлекли офицеров ФСБ России и Главного управления генерального штаба российских вооруженных сил.

      Новоназначенные представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению,
      – сказал Праута.

      Кроме того, на временно оккупированных территориях боевики завершают проведение очередной ротации личного состава Вооруженных сил России.

      Отметим, в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц". Кроме того, минируют территории вблизи воинских частей, чтобы пособники оккупантов не сбежали.

      что происходит на оккупированном донбассе –  данные разведки:
       
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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