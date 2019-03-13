ФСБ и еще больше военных из России: оккупанты на Донбассе взялись за армейские корпуса

Командиры пророссийских боевиков на Донбассе решили провести прием-передачу должностей между генералами и старшими офицерами. Изменения коснутся штабов армейских корпусов российской группировки оккупационных войск.

Теперь оккупанты будут проверять личный состав еще тщательнее, сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга.

Читайте также: Оккупационная власть Луганщины ввела трудовую повинность для гражданского населения

За безопасностью новоназначенных лиц будет следить беспрецедентное количество оперативных групп. В их состав привлекли офицеров ФСБ России и Главного управления генерального штаба российских вооруженных сил.

Новоназначенные представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению,

– сказал Праута.

Кроме того, на временно оккупированных территориях боевики завершают проведение очередной ротации личного состава Вооруженных сил России.

Отметим, в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц". Кроме того, минируют территории вблизи воинских частей, чтобы пособники оккупантов не сбежали.