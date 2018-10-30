ФСБ нашло виновных в утечке информации о ГРУшниках, которые отравили Скрипаля

ФСБ нашла подозреваемого в продаже информации о выездах за границу Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают исполнителями отравления в Солсбери.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на проинформированные источники.

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Отмечается, что задержанный работает в пограничной службе ФСБ в Северо-Западном регионе. Его обнаружили путем проверок частных детективов и тех, кто продает выписки из закрытых баз данных, в том числе о пересечении границы, и задержали на рабочем месте.

Однако источник отметил, что все возбужденные уголовные дела никак не связаны с делом Скрипаля.

"В них речь идет об утечке информации по другим персонам", – подчеркнул он.

Сообщается, что в борьбе с утечками ФСБ провела более 60 обысков и возбудила много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений.

Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипачей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

Уже 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя Бошировым и Петровым.

Впоследствии, Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в Солсбери британского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб. 26 сентября издания опубликовали очередную часть расследования, в которой заявили о раскрытии подлинной личности Боширова.