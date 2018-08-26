ФСБ РФ 18 часов удерживала крымского татарина на админгранице с оккупированным Крымом, – Чубаров

Задержанный мужчина вместе со своей семьей приехал в аннексированный РФ Крым, чтобы навестить родителей и родственников.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также: Военные корабли из России провели комплекс учений в Черном море

По его словам, 19 августа Сервер Девлетшаев вместе со своей женой и тремя детьми приехали во временно оккупированный РФ Крым, чтобы навестить родителей и родственников.

На контрольно-пропускной пункт "Каланчак" семья Девлетшаевих прибыла 25 августа в 7:00 утра.

После просмотра российскими пограничниками личных документов, ФСБ-шники забрали главу семьи Сервера, а его жене Диляре сказали, что она с детьми может выехать из Крыма. На ее вопрос, как она может уехать без мужа, ей объяснили, что он "побудет" в них, как минимум, до обеда,

– написал лидер Меджлиса.

Позже Чубаров написал, что после 18 часового задержания ФСБ-шников Сервер Девлетшаев якобы вышел на связь и сообщил, что его отпустили.

Сейчас подтверждения этой информации ждут от семьи задержанного.