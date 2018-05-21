ФСБ России задержала двух крымских татар по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Утром, 21 мая, в аннексированном Крыму ФСБ России задержали двух жителей Бахчисарайского района. По сообщения российских спецслужб, их подозревают в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая запрещена в России как террористическая организация.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости". Читайте также: "Скоро пляжа не будет вообще": появились новые печальные фото из оккупированного Крыма "Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщили силовики. Задержание проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Ранее сообщалось, что утром понедельника, 21 мая, российские оккупационные силы проводят обыски дома у активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.