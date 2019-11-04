ФСБ вербует украинцев, которые регулярно ездят в Крым: кто и как этим занимается
Спецназовцы российской ФСБ (Федеральной службы безопасности) в Крыму принуждают украинцев к тайному сотрудничеству. Говорится о тех, кто регулярно посещает аннексированный полуостров.
Так заявляют украинские контрразведчики, о чем сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.
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Примечательно, что россияне прежде всего требуют собирать информацию об украинских правоохранителях, сотрудниках СБУ, пограничниках и военных, находящихся у админграниц с Крымом.
На кого обращает внимание ФСБ в первую очередь?
Предложения к тайному сотрудничеству поступают гражданам Украины, которые работают на оккупированном полуострове или регулярно к нему ездят с материковой Украиной. Вербовщики и кураторы требуют собирать разведданные, а уже на их основе россияне пытаются подобраться к украинским военнослужащим и правоохранителем.
Как "работают" россияне во время вербовки?
В СБУ говорят, что методы работы ФСБшников – однотипны:
► Искусственное создание компрометирующих ситуаций.
► Шантаж.
► Угрозы.
► Запугивание.
► Физическое и психологическое давление.
Известно ли, кто конкретно вербует украинцев?
Украинская контрразведка установила наиболее активного российского вербовщика. Говорится о сотруднике ФСБ Батталове Алмазе Мубаряковиче (родился в 1982 году в российском Башкортостане). Главная "зона работы" этого человека – пункт пропуска "Джанкой".
"Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов", – предупредили в СБУ.
Батталов Алмаз Мубарякович / Фото СБУ
Важно! СБУ напоминает:
► Переход к врагу в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
► Однако если завербованный врагом человек отказался выполнять задачи и сообщил правоохранителям, то от уголовной ответственности его освобождают.
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