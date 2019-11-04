13:37
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      ФСБ вербует украинцев, которые регулярно ездят в Крым: кто и как этим занимается

      77 Читати новину українською
      Важная информация от СБУ
      Важная информация от СБУ / Иллюстративное фото ("Радио Свобода")

      Спецназовцы российской ФСБ (Федеральной службы безопасности) в Крыму принуждают украинцев к тайному сотрудничеству. Говорится о тех, кто регулярно посещает аннексированный полуостров.

      Так заявляют украинские контрразведчики, о чем сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

      Читайте также: Россия перебрасывала военных и технику в Крым: прямые доказательства (фото, видео)

      Примечательно, что россияне прежде всего требуют собирать информацию об украинских правоохранителях, сотрудниках СБУ, пограничниках и военных, находящихся у админграниц с Крымом.

      На кого обращает внимание ФСБ в первую очередь?

      Предложения к тайному сотрудничеству поступают гражданам Украины, которые работают на оккупированном полуострове или регулярно к нему ездят с материковой Украиной. Вербовщики и кураторы требуют собирать разведданные, а уже на их основе россияне пытаются подобраться к украинским военнослужащим и правоохранителем.

      Как "работают" россияне во время вербовки?

      В СБУ говорят, что методы работы ФСБшников – однотипны:

      ► Искусственное создание компрометирующих ситуаций.
      ► Шантаж.
      ► Угрозы.
      ► Запугивание.
      ► Физическое и психологическое давление.

      Известно ли, кто конкретно вербует украинцев?

      Украинская контрразведка установила наиболее активного российского вербовщика. Говорится о сотруднике ФСБ Батталове Алмазе Мубаряковиче (родился в 1982 году в российском Башкортостане). Главная "зона работы" этого человека – пункт пропуска "Джанкой".

      "Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов", – предупредили в СБУ.

      СБУ
      Батталов Алмаз Мубарякович / Фото СБУ

      Важно! СБУ напоминает:

      ► Переход к врагу в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

      ► Однако если завербованный врагом человек отказался выполнять задачи и сообщил правоохранителям, то от уголовной ответственности его освобождают.

      blog_ava
      4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      6529
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Российская пропаганда ФСБ СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сегодня , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 20
      Гучний корупційний скандал у Раді: як "Слуги народу" стали заручниками неформальних груп впливу
      сегодня , 13:00 Гучний корупційний скандал у Раді: як "Слуги народу" стали заручниками неформальних груп впливу
      Сергій Лещенко 74
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      94
      Аркадий Бабченко покинул Украину: биография журналиста
      сегодня , 12:55 Аркадий Бабченко покинул Украину: биография журналиста
      Соломія Ніколайчук 4750
      Две Украины: будет ли Европа заканчиваться на востоке Польши
      сегодня , 12:29 Две Украины: будет ли Европа заканчиваться на востоке Польши
      Павло Казарін 168
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук