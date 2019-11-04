ФСБ вербует украинцев, которые регулярно ездят в Крым: кто и как этим занимается

Спецназовцы российской ФСБ (Федеральной службы безопасности) в Крыму принуждают украинцев к тайному сотрудничеству. Говорится о тех, кто регулярно посещает аннексированный полуостров.

Так заявляют украинские контрразведчики, о чем сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Читайте также: Россия перебрасывала военных и технику в Крым: прямые доказательства (фото, видео)

Примечательно, что россияне прежде всего требуют собирать информацию об украинских правоохранителях, сотрудниках СБУ, пограничниках и военных, находящихся у админграниц с Крымом.

На кого обращает внимание ФСБ в первую очередь?

Предложения к тайному сотрудничеству поступают гражданам Украины, которые работают на оккупированном полуострове или регулярно к нему ездят с материковой Украиной. Вербовщики и кураторы требуют собирать разведданные, а уже на их основе россияне пытаются подобраться к украинским военнослужащим и правоохранителем.

Как "работают" россияне во время вербовки?

В СБУ говорят, что методы работы ФСБшников – однотипны:

► Искусственное создание компрометирующих ситуаций.

► Шантаж.

► Угрозы.

► Запугивание.

► Физическое и психологическое давление.

Известно ли, кто конкретно вербует украинцев?

Украинская контрразведка установила наиболее активного российского вербовщика. Говорится о сотруднике ФСБ Батталове Алмазе Мубаряковиче (родился в 1982 году в российском Башкортостане). Главная "зона работы" этого человека – пункт пропуска "Джанкой".

"Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов", – предупредили в СБУ.



Батталов Алмаз Мубарякович / Фото СБУ

Важно! СБУ напоминает:



► Переход к врагу в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



► Однако если завербованный врагом человек отказался выполнять задачи и сообщил правоохранителям, то от уголовной ответственности его освобождают.