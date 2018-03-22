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ФСБ задержала журналиста и гражданского активиста в оккупированном Крыму

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В Крыму задержали активиста Наримана Мемедеминова
В Крыму задержали активиста Наримана Мемедеминова / Фото с Facebook

В оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала крымскотатарского активиста и журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова.

Об этом сообщили на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

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Отмечается, что утром в доме активиста российские силовики провели обыск. По словам очевидцев, они окружили всю улицу.

"По словам жены, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков", – отмечается в сообщении.

Мемедеминова арестовали и отвезли в управление ФСБ в Симферополе. Завтра, 23 марта, ему должны избрать меру пресечения.

В объединении напоминают, что "11 февраля 2016 года в его доме уже был обыск, а затем Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года уже рассматривал административное дело в отношении крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова".

Напомним, в январе, "оккупационная власть" аннексированного Россией Крыма провела обыски в домах крымских татар в Симферополе.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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