Фтизиатр Фищенко получил 6 миллионов гривен за проведение клинических испытаний, – Устинова

В начале 2017 года директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии Юрий Фищенко вышел с заявлением в СМИ, что институт туберкулеза на грани закрытия и дефицит заработной платы составляет 80%, а пациентов нечем кормить.

Об этом в своем видеоблоге "(Бес)платная медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

Читайте также: Мариупольскую городскую больницу возглавляет местный депутат с немалыми капиталами, – Устинова

По ее словам, в 2018 году неизвестные грабители ворвались к нему домой и украли у Фещенко с женой драгоценности и полумиллион евро наличными. Вот только одна проблема – в декларации врача этих денег не было.

За прошлый год зарплата директора института составила около полумиллиона гривен, из них 55 тысяч пожизненная плата за звание академика и еще 50 тысяч гонорары от Государственного экспертного центра по предоставлению консультаций, в том числе и во время проведения клинических испытаний,

– рассказала Александра Устинова.

Член правления "Центра противодействия коррупции" отметила, что в 2017 году за проведение клинических испытаний от фармацевтических компаний врач получил шесть миллионов гривен. Получил один человек, не институт, или группа ученых, а один человек – директор государственного медицинского учреждения.

"Не поверите, но по подозрению в злоупотреблениях и фальсификациях в том числе во время этих клинических испытаний, в прошлом году даже начали уголовное производство. Среди фигурантов есть имя и главного пульмонолога страны Юрия Фещенко. Если дословно, то часть ученых, работников и экспертов Государственного экспертного центра обвиняют в том, что они "злоупотребляют властью и вносят заведомо ложные сведения в официальные документы", – добавила Устинова.

Видео полного выпуска видеоблога Александры Устиновой "(Бес)платная медицина" за 6 июня 2018