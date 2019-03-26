Фукс, Гладковский и все-все-все. Схемы олигарха оказались частью афер в "Укроборонпроме"

Павел Фукс недавно вошел в ТОП-5 украинских коррупционеров, которые покрывают схемы разграбления бюджета, возглавляемые Президентом Петром Порошенко.

Во время большого митинга “Национальных дружин” в Киеве Фукса на плакатах ставили в один ряд с экс-замсекретаря СНБО Олегом Гладковским, депутатом Александром Грановским, и одним из авторов #Сетки подкупа избирателей Сергеем Березенко. Не слишком ли громкое обвинение? Мы собрали самые громкие схемы, в которых замешан Фукс, чтобы оценить масштабы его пагубного влияния на украинскую экономику и политику.

Павел Фукс не скрывает, что специализируется на скупке долгов предприятий в Украине. Однако как процесс покупки, так и процесс дальнейшего "отжимания" денег, по странному стечению обстоятельств, сопровождают "правильная" организация конкурсов по продаже – где покупатель определен заранее и "правильные" решения судов. Даже если до этого предприятие и его долги особо никого не интересовали, Фемида не была столь однозначна в споре и состязательность участников сохранялась, то сразу после получения Фуксом прав на него, суды резко становятся на сторону олигарха. Вот наиболее одиозные сделки, проекты и скандалы, в которых участвовал Фукс за последние 4 года с момента его переезда из России в Украину.

1. Хозяин киевского метро

Первый громкий скандал, связанный с именем Фукса – это покупка корпоративных прав компании “Укррослизинг”, которая еще во времена Януковича предоставила в лизинг вагоны Киевского метрополитена. Когда предприниматель купил эту компанию, то через суд сумел “разогнать” размер долга Киевского метро с 300 млн грн до 2 млрд грн.

Ключевое решение было принято непосредственно судьей Киевского хозяйственного суда – Вадимом Босым, и именно им в итоге было утверждено мировое соглашение, фиксирующее увеличение задолженности и безусловное обязательство метрополитена её оплатить.

В результате после этого тарифы на проезд в столичной подземке были увеличены на 60%. Это дополнительные 3 грн. и направляются из карманов киевлян и гостей столицы в карманы Фукса.

Недавно Фукс заявил, что продал проект австро-венгерскому инвестиционному фонду и больше не зарабатывает на киевлянах. Однако, на самом деле он просто переименовал компанию "Укррослизинг" и использовал новое благозвучное название "Австро-Венгерская лизинговая компания", учредитель компании остался прежним – "Укррослизинг Сайпрус Лимитед".

Конечным же владельцем этой кипрской офшорки до 21.01.19 числился непосредственно Павел Фукс и только затем он переуступил это "успешное" предприятие австрийскому гражданину Эшнеру Уве.

Интересно сколько составила сумма сделки и сколько налогов было уплачено в украинский и кипрский бюджет с этой успешной рейдерско-судебной операции, в результате которой по самым скромным подсчетам ущерб общине Киева составил около 1,7 млрд грн.

2. Бесплатные кубометры газа

Нефтегазодобывающая компания “Голден Деррик” во времена Виктора Януковича принадлежала частично структурам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, частично – государству. После бегства “семьи” активы – а это, кроме действующих нефтегазовых месторождений и производственных площадок, еще несколько десятков лицензий, в том числе и на разработку крупнейшего в стране Сахалинского месторождения в Харьковское области – чудесным образом вместо возврата в государственную собственность перекочевали к господину Фуксу.

Их, а также новые лицензии, которые без конкурса и без денег выдал Полтавский областной совет, “тихой сапой” переоформил на свои структуры Павел Фукс, переименовав существующую "старую" компанию в новое европейское лицо – “Ист Юроп Петролеум”. Дальше – больше. НАК "Надра Украины", которая владела 30% долей в этой компании, без конкурса и открытой продажи отказывается от своей доли в прибыльной нефтедобывающей компании – неся прямые потери для Украины в пользу "удачливого" коммерсанта. А между тем тарифы на газ увеличились за последние годы 5 лет более чем в 8 раз.

3. Легализация и присвоение денег Януковича

Эту историю миру поведала катарская телекомпания Al Jazeera. По ее данным, беглый российский олигарх Павел Фукс вместе с народным депутатом и газовым олигархом Александром Онищенко приобрели у структур Сергея Курченко кипрскую компанию Quickpace Limited. Покупка обошлась в $30 млн, в то время как ключевым активом компании были замороженные на ее счетах $160 млн в государственных облигациях Украины и в денежных средствах.

В случае, если покупателям удастся “разморозить” активы (которые должны были бы в таком случае уйти в госбюджет Украины) – их заработок мог бы составить $130 млн.

Сам Фукс опровергает факт сделки. Тем не менее, он несколько раз ходил на допросы по этому поводу в Генпрокуратуру. И судьба этих средств до сих пор покрыта "тайной следствия". Тем более, что есть информация что в декабре 2018 года, как сообщали СМИ, аресты были сняты именно с этих счетов. То есть операция все-таки завершилась ожидаемым успехом, вернее с убытками для Украины в размере более 4 млрд. грн.

4. Бизнес по-соседски

В 2017 году Фукс обзавелся участком земли на Рыбальском острове который помимо финансовой ценности, находился рядом с полезными соседями. Неподалеку расположен клуб Петра Порошенко “5 элемент” и жилой комплекс “Rybalsky”. Помимо собственно основной бизнес идеи – строительства много функционального бизнес-центра на подобие Москва-Сити, что даст неплохие дивиденды и Фуксу и владельцам соседних участков, Фукс, по налаженной схеме, немедленно заработал на этой земле 80 млн грн. за счет жителей Киева. Проект “Наші гроші” в подробностях описал, как ушлый олигарх отсудил у столичных налогоплательщиков компенсацию за якобы нанесенный участку ущерб при строительстве Подольского моста. Интересно, что рядом на Рыбальском острове расположены и земельные участки Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского, а до недавнего времени там находилось Почетное консульство Сейшельских островов – "небольшой семейный бизнес" отца и сына Гладковских (сейчас учреждение на одной из соседних улиц). Злые языки утверждают, что Фукс не просто хотел стать младшим бизнес-партнером Президента, но совместно с именитыми соседями и друзьями участвовал в реализации и прикрытии известных на всю страну схем в "Укроборонпроме" через налаженные каналы в судебной системе.

5. 110 млн. грн. от государственного "Укргазвыдобування"

Государство в лице НАК “Нафтогаз Украины” потеряло как минимум 140 млн грн. при покупке структурами Павла Фукса долгов принадлежащей НАК компании “Укргазвыдобування”. На аукционе Фонда гарантирования вкладов при стартовой цене в 229,3 млн грн (сумма кредита с процентами – 216 млн) долговой портфель продали всего за 110,1 млн грн. А конечная сумма сделки может быть еще ниже, если победитель откажется от лота. В аукционе на покупку долгов крупнейшей газодобывающей компании приняли участие четыре участника: "Свит финансов" (независимый участник), "Нафтогаз" (материнская компания УГД), "Веста" и "Фингрупп Фактор". Последние две работают в интересах Павла Фукса.

На финальном этапе торгов обе компании подали наиболее высокие цены на пакеты, однако разница между ними – около 35 млн грн. Так что если компания “Веста” откажется от победы (110 млн грн), то актив уйдет “Фингрупп Фактору” за 75 млн., то есть в 3 раза меньше номинала. При этом поскольку Укргазвыдобування – явно не банкрот, а очень даже прибыльная компания, поэтому оплатить и 216 млн. грн. в пользу Фукса сможет без особых проблем, а 110 млн. грн. будут записаны в чистые убытки. Скорее всего, сделка имела признаки предварительного сговора при участии должностных лиц. И если эти факты удастся доказать, замешанные чиновники Фонда гарантирования вкладов и "Нафтогаза" (ст. 364 УКУ) могут получить до 8 лет заключения.

Секрет успеха

Однако существует немаловажная деталь, которая объединяет указанные выше случаи между собой (помимо, естественно, главного бенефициара) и является секретом "успеха". Все правоохранительные органы и суды действуют и принимают решения быстро и в пользу только лишь структур Павла Фукса (даже в случае если до этого споры идут долго и тщательно – как в случае с метрополитеном). А если что-то идет не так, то всегда посильную помощь оказывают сотрудники Службы безопасности Украины. Все это говорит о широком доступе Фукса к различным инструментам убеждения и принуждения к миру неудачливых "жертв", то есть по итогу граждан Украины.

Почему же так происходит?

Думаем ответ нужно искать в сети знакомств господина Фукса, его друзей и партнеров, которые с удовольствием подтверждают свое близкое знакомство с ним. Тут и "куратор судебной системы" Александр Грановский, вместе с которым происходят встречи в администрации Президента, и главный по обороноспособности Сергей Пашинский, и широкоизвестный Олег Гладковский и многие-многие другие сильные мира сего, о которых не раз писали различные СМИ.

Это говорит о том, что Павел Фукс и его покровители являются частью одного системного коррупционного механизма, целью которого является выкачка денег из государственного бюджета и карманов граждан. Ведь даже грубый анализ всего нескольких эпизодов свидетельствует об убытках более 6 млрд грн.

При этом (не)вмешательство СБУ, которое не замечает "успехов" российского олигарха, заставляет вспомнить многочисленные скандалы и расследования против первого зама СБУ Павла Демчины, который курирует именно эти вопросы в ведомстве.

Очевидно, что расследование по такой одиозной фигуре как Фукс, а также его высокопоставленных государственных помощников, вскроет много других схем разграбления украинского народа. Однако именно принципиальный и незаангажированный подход к такого рода делам должен стать лакмусовой бумагой для антикоррупционных органов в отношении их реальной приверженности ценностям борьбы с коррупцией на высшем уровне в интересах их нанимателей – нас с вами.

Автор Сергей Сметанин