Функционируют ли в Украине тайные тюрьмы СБУ – Наливайченко

В 2018 году журналисты "Громадского" показали фильм о тайной тюрьме в Харькове, где общались с людьми, которые утверждали, что их удерживали в недействующем изоляторе СБУ. Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко рассказал, действительно ли в Украине существуют такие места.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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Наливайченко отметил, что в помещениях Киевского, Харьковского и Львовского управлений СБУ в советское время, действительно, были построены расстрельные комнаты.

"В 2008-2009 годах я вместе с группой из Центра исследований освободительного движения рассекретил все архивы КГБ. Все это мы сделали, чтобы показать, что на самом деле было в помещениях, в которых до сих пор работало СБУ. Был и второй шаг, это была моя ответственность. И я считаю, это надо продолжить. Такие помещения, как тюрьма на Лонского и другие застенки, где расстреливали людей, где держали тюрьмы еще с НКВД и КГБ можно и нужно вернуть местным общинам, а не создавать там новые офисы СБУ или других правоохранительных органов ", –прокомментировал Наливайченко.

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Также он подтвердил, что современные тюрьмы также существуют. Один из изоляторов временного содержания есть в Киеве. В 2009 году там держали Пукача, который был беспосредственно причастен и судом осужден за убийство журналиста Гонгадзе. И второе место временного содержания было и есть в Харьковском Управлении.

Для чего это место временного содержания во время войны? Украина его использовала, я считаю, правильно и законно. Для временного содержания лиц, которые задерживались за преступления войны против наших граждан. Независимо, российские ли то военные, то ли из числа коллаборационистов, которые совершали теракты и совершали диверсии,

– заверил лидер движения.

Он добавил, что именно в течение 2014-2015 годов в Харьковской области совершалось наибольшее количество диверсий.

"Там эффективно работали офицеры и новой полиции, и новой СБУ: задерживали и взрывчатку, и диверсионные группы. Даже вспомните подвиг одного офицера СБУ, который пошел против гранаты. И вместе с этим гранатой "упаковал" террориста в Харькове. А куда их девать среди ночи? Отпускать? Нет. Поэтому в Харькове и работал ИВС (изолятор временного содержания) ", – рассказал Наливайченко.

Также он добавил, что считает нужным постоянно показывать подобные места для журналистов, чтобы общественность знала зачем они существуют, и кого в них задерживают и почему.

Напомним, на Харьковщине обнаружили агентурную сеть российских спецслужб, среди задержанных – офицер полиции.

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