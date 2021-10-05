Фура наехала на двух подростков в Харькове: один из мальчиков умер

После жуткого ДТП двух подростков в тяжелом состоянии увезли в больницу. 12-летнего парня удалось реанимировать, а 13-летний, к сожалению, умер.

13-летнего подростка госпитализировали в состоянии клинической смерти и в коме. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии, чтобы выжить. Аварии произошла 4 октября на Большой Кольцевой.

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Подросток умер в больнице

Умер один из подростков, который попал с другом под колеса грузовика. Парня везли в больницу скорой и неотложной помощи в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает заместитель главного врача медучреждения Андрей Соцкий.

По его словам, 13-летнего подростка не удалось реанимировать. 12-летний травмированый находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы. У ребенка диагностировали ушиб мозга и скелетную травму.



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