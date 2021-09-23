Об этой аварии сообщили в одесских телеграм-каналах примерно в половине 11 утра. Также очевидцы обнародовали видео с места аварии.
На этой же дороге Врезался в фуру и загорелся: произошла смертельная авария на трассе Киев – Одесса
Лобовое стекло полностью выбилось
На записи видно, что после столкновения перевернулась фура с кузовом белого цвета. У нее была сильно изуродована передняя часть. В частности, помялся бампер и фары, а также полностью выбито лобовое стекло.
На место сразу прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства этого события. Были ли пострадавшие в результате этой аварии – пока неизвестно.
Последствия столкновения фур на трассе Киев – Одесса: смотрите видео телеграма "Одесса Сейчас"
Другие аварии с грузовиками
- 22 сентября на Львовщине случилась другая авария с грузовым автомобилем. Там водитель микроавтобуса Fiat не справился с управлением и влетел в грузовик Volvo. Поскольку тело мужчины зажало в изувеченном автомобиле, пришлось вызывать спасателей, которые его вырезали.
- На трассе Днепр – Запорожье 17 сентября случился авария. В ней разбились 4 легковушки и мотоцикл. Это произошло потому, что дорогу накрыл дым с поля, пылавшего неподалеку. Водители рассказали, что не увидели грузовик на обочине и начали в него врезаться.
- В Харькове ночью 15 сентября случился смертельная авария с бензовозом. В него на большой скорости врезался легковой автомобиль ВАЗ. Его водитель скончался от полученных травм еще до приезда скорой.