Об этой аварии сообщили в одесских телеграм-каналах примерно в половине 11 утра. Также очевидцы обнародовали видео с места аварии.

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Лобовое стекло полностью выбилось

На записи видно, что после столкновения перевернулась фура с кузовом белого цвета. У нее была сильно изуродована передняя часть. В частности, помялся бампер и фары, а также полностью выбито лобовое стекло.

На место сразу прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства этого события. Были ли пострадавшие в результате этой аварии – пока неизвестно.

Последствия столкновения фур на трассе Киев – Одесса: смотрите видео телеграма "Одесса Сейчас"

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