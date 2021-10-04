Фура сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове

На Московском проспекте в Харькове фура влетела в двоих детей. Очевидцы говорят, что им примерно 12-13 лет. Детей с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

В сети говорят, что водитель не заметил детей и поэтому не успел остановиться. Авария произошла 4 октября. Полиция еще не предоставила официальной информации.

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Переходили дорогу на пешеходном

Предварительно известно, что 2 детей переходили дорогу через пешеходный переход. Вдруг в них врезалась фура и они сильно пострадали. Несовершеннолетних с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Очевидцы говорят, что водитель грузовика не заметил детей, которые перебегали дорогу.

О происшествии рассказал также харьковский блогер Евгений Зуб в телеграмме. Там говорится, что водитель фуры не заметил детей, потому что они как будто выбежали внезапно. Поэтому аварии было не избежать.

Пострадали ребята