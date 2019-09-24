Фура разнесла легковушку в масштабном ДТП на Киевщине: жуткое видео

Авария произошла утром 24 сентября на кольцевой дороге города Бровары, Киевской области. В ДТП столкнулись 7 автомобилей. Что именно стало причиной аварии сейчас выясняют следователи.

Известно, что водителяь автомобиля Daewoo Nexia зажало в сиденье, сообщается на фейсбук-странице "Киев Оперативный".

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На видео видно, что фура буквально раздавила автомобиль, следующие несколько авто повредились от удара. О пострадавших и погибших информации пока нет. На месте работают спасатели и полиция.

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