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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Фура разнесла легковушку в масштабном ДТП на Киевщине: жуткое видео

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      На Киевщине в масштабном ДТП столкнулись 7 автомобилей
      На Киевщине в масштабном ДТП столкнулись 7 автомобилей / Коллаж 24 канала

      Авария произошла утром 24 сентября на кольцевой дороге города Бровары, Киевской области. В ДТП столкнулись 7 автомобилей. Что именно стало причиной аварии сейчас выясняют следователи.

      Известно, что водителяь автомобиля Daewoo Nexia зажало в сиденье, сообщается на фейсбук-странице "Киев Оперативный".

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      На видео видно, что фура буквально раздавила автомобиль, следующие несколько авто повредились от удара. О пострадавших и погибших информации пока нет. На месте работают спасатели и полиция.

      Смотрите видео: в Броварах произошло масштабное ДТП

      что известно о последних масштабных смертельных Дтп:
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто Транспорт Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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