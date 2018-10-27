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      Фура с 300 умирающими овцами на Одещине: активисты не дают животных вывезти на уничтожение

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      В Одесской области зоозащитники блокируют фуру с овцами, которых везут на уничтожение
      В Одесской области зоозащитники блокируют фуру с овцами, которых везут на уничтожение / Соцсети

      В ночь на 27 октября зоозащитники пытались заблокировать на Одесской таможне фуру с около 300 овцами. По словам активистов, животных везут на уничтожение.

      Ранее 24 канал сообщал, что в порту города Черноморск в Одесской области три сотни овец в течение двух недель без пищи и воды находятся в закрытой фуре. К сожалению, некоторые животные уже умерли.

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      Как выяснилось, теперь их должны везти на утилизацию. В связи с этим в ночь на 27 октября зоозащитники на Одесской таможне начали блокировать грузовик, передает сообщество UAnimals.

      "Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска. Выживших животных Госпотребслужба решила сжечь живьем. Активисты не дают вывезти животных на убийство и пытаются хоть минимально напоить их водой", – говорится в посте.

      Также общественные деятели требуют отмены "варварского и необоснованного решения" Госпотребслужбы.

      "Активистам нужно подкрепление. Если большинство разъедется по домам, фуру удержать будет невозможно и животных убьют. Приезжайте, одесситы!" – отмечают зоозащитники.

      Напомним, в начале октября в Черкассах в зоопарке вспыхнул пожар, в результате чего в задымленных вольерах оказались птицы и обезьяны. К счастью, спасателям животных удалось спасти.

      Теги: Новости Украины мир животных Новости Одессы протесты
      Источник: 24 канал
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