Фура с кирпичом перевернулась на Крещатике: фото и видео

На улице Лютеранской стояла груженная кирпичом фура Renault Magnum. Внезапно машина покатилась вниз и задела автомобиль Toyota.

Внутри грузовика спали два водителя, сообщили на Facebook-странице Киев Оперативный.

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Что-то пошло не так и Renault Magnum покатился вниз. По дороге фура задела автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак. После этого крупногабаритная машина слетела с лестницы в арке дома, что на улице Крещатик, 21 и перевернулась.



В центре Киева перевернулась фура



Грузовик был заполнен кирпичом

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На место происшествия сразу приехала скорая помощь.

Сейчас на месте происшествия коммунальные службы ликвидируют последствия падения грузовика.

В полиции предполагают, что причиной аварии могло стать то, что у грузовика отказали тормоза. Правоохранители устанавливают механизм и точные причины аварии.



В Киеве ликвидируют последствия аварии с грузовиком

Смотрите видео как в центре Киева скатился грузовик с кирпичом:

На вулиці Лютеранській стояла фура #Renault #Magnum, завантажена цеглою. Всередині спали два водії. Щось пішло не так і фура покотилася вниз. По дорозі, вона зачепила автомобіль #Toyota (#AA2922PA), рекламний щит і дорожній знак. Після цього злетіла зі сходинок в арці будинку, що по вулиці Хрещатик, 21, навпроти КМДА) і перекинулася. На щастя, в #ДТП ніхто не постраждав.

Опубликовано Київ Оперативний Четверг, 21 февраля 2019 р.