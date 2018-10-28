Фура с овцами, которых неделями держали без еды, прибыла в Тульчин: видео

Несколько недель их, запертых в фуре, морили голодом. Некоторые овцы не выдержали и умерли. Затем той же фурой их, и мертвых, и живых, везли из-под Одессы на Винниччину. Там одних от вторых отсортировали и утилизировали тех, которые не выдержали злой доли.

Сопровождать транспорт с тремя сотнями бедных овечек бросились активисты. Пока живой товар был в порту заложником бюрократии, неравнодушные люди подкармливали его, чтобы не стал мертвым. Волонтеры опасались, как бы вместе с мертвыми не утилизировали и живых.

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Последние четыре дня волонтеры кормили животных. Привозили овощи, фрукты и призвали неравнодушных присоединиться. Изнуренные голодом овцы две недели простояли без еды в порту Черноморская Одесской области. Этих животных готовили к продаже в Турцию, уже даже отправили паромом покупателю, однако, он почему-то отказался.

Овец вернули в Украину. И уже украинские таможенники отказались пропускать фуру, потому что в Турции, вероятно, животные могли подхватить опасную болезнь. Поэтому фургон так и стоял две недели. Овец никто не кормил и не поил, и они начали дохнуть. А два дня назад представители ветеринарной службы сказали, что живых овец выпустить из фургона нельзя, – всех надо уничтожить.

Учитывая те ограничения, которые действуют сегодня на территории Турции: оспа, чума, ящур, заразные дерматиты, действующим законодательством Украины такие животные подлежат уничтожению,

– отметил представитель государственной ветеринарной службы Украины Олег Яковлев.

Защищать животных взялись активисты. Они блокировали выезд фуры на утилизационную площадку в Тульчине на Винниччине. Наконец, им пообещали, что овец отсортируют и живым окажут помощь. Не очень доверяя словам чиновников, зоозащитники двинулись следом. По словам общественной активистки Виктории Козаченко, во время переезда некоторые животные кричали из последних сил, ведь их просто уже давили сдохшие родственники.

В Тульчин отправился и председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. На официальном сайте ведомства сообщили: "Живые животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования. С учетом полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях".

Овцы в Тульчине по прибытии

Владелица овец в случившемся обвиняет украинскую таможню. "Машина с 12 числа находилась на территории порта, никто ене реагировал, видели что животные умирают. Все документы, все сертификаты (на животных, – 24 канал) есть", – подчеркнула владелица животных Елена.

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По факту нарушения ветеринарно-санитарных норм и жестокого обращения с животными Госпродпотребслужба инициировала открытие уголовного производства. Тем временем, в Одесской области на территории, где находились животные, специалисты проводят тщательную дезинфекцию. В Тульчине же сейчас кормят выживших овец. Интернет-корреспонденты, просматривая трансляцию прибытия животных, советуют не бросать им яблоки, а давать сено и воду.