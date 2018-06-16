Фура слетела с моста и упала прямо на железнодорожный путь: водитель был пьян – фото

Ужасная авария произошла в Днепропетровской области. Водитель грузовика не справился с управлением из-за чего фура слетела с трассы и упала прямо на железнодорожное полотно.

Инцидент произошел вечером 15 июня на автодороге "Киев – Луганск – Изварино" вблизи города Новомосковск Днепропетровской области.

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Как информируют областные чрезвычайники, водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением и машина упала с моста на железнодорожные пути.

Из-за этой чрезвычайной ситуации было приостановлено движение на железнодорожном перегоне Самаровка – Новомосковск. Чтобы восстановить движение, спасатели самостоятельно "освободили" одну колею.

Издание 056.ua информирует, что пострадавшего водителя грузовика госпитализировали.

Позже в полиции, которая взялась расследовать эту аварию, выяснили, что 56-летний водитель грузовика руководил габаритным транспортом в нетрезвом состоянии.

Следователи решают вопрос об открытии против него уголовного производства.