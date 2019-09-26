Фура влетела в остановку в Киеве: шокирующее видео момента ДТП

В Киеве возле метро Черниговская грузовик не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

По информации издания "Эспрессо", водитель фуры, избегая столкновения с пешеходом на улице Братиславской въехал в ограждение, зацепил светофор, снес столб электропередач и влетел в остановку общественного транспорта.

К слову: ДТП на одесской трассе: водителю фуры избрали меру пресечения

Части бетона от столба разлетелись по дороге и изуродовали другие авто. Также парализовали движение трамваев.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и не вписался в поворот. Прохожие бросились на помощь водителю и пассажиру, которые находился в кабине.



Фура влетела в остановку

Когда очевидцы открыли пассажирскую дверь – один из мужчин тут же скрылся с места происшествия. Другого зажало в салоне. Его из истерзанной фуры доставали спасатели. И впоследствии передали медикам. Полицейские предполагают, что именно он был за рулем грузовика.

Сейчас правоохранители выясняют все детали.

Смотрите видео момента ДТП в Киеве:



Фура снесла светофор и бетонный столб



В грузовике было два человека



Части бетона от столба разлетелись по дороге

К слову, за последнее время в Украине произошло два масштабных ДТП с участием грузовиков. 21 сентября на Одесщине произошло смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.

На следующий день, 22 сентября, в Житомирской области на автодороге Киев – Чоп водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в автобус. На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.