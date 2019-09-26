Фура влетела в остановку в Киеве: шокирующее видео момента ДТП
В Киеве возле метро Черниговская грузовик не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.
По информации издания "Эспрессо", водитель фуры, избегая столкновения с пешеходом на улице Братиславской въехал в ограждение, зацепил светофор, снес столб электропередач и влетел в остановку общественного транспорта.
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Части бетона от столба разлетелись по дороге и изуродовали другие авто. Также парализовали движение трамваев.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и не вписался в поворот. Прохожие бросились на помощь водителю и пассажиру, которые находился в кабине.
Фура влетела в остановку
Когда очевидцы открыли пассажирскую дверь – один из мужчин тут же скрылся с места происшествия. Другого зажало в салоне. Его из истерзанной фуры доставали спасатели. И впоследствии передали медикам. Полицейские предполагают, что именно он был за рулем грузовика.
Сейчас правоохранители выясняют все детали.
Смотрите видео момента ДТП в Киеве:
Фура снесла светофор и бетонный столб
В грузовике было два человека
Части бетона от столба разлетелись по дороге
К слову, за последнее время в Украине произошло два масштабных ДТП с участием грузовиков. 21 сентября на Одесщине произошло смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.
На следующий день, 22 сентября, в Житомирской области на автодороге Киев – Чоп водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в автобус. На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.