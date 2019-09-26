09:37
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, 25 сентября
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, 25 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Фура влетела в остановку в Киеве: шокирующее видео момента ДТП

      292 Читати новину українською
      Фура влетела в остановку в Киеве
      Фура влетела в остановку в Киеве / Фото с фейсбука

      В Киеве возле метро Черниговская грузовик не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

      По информации издания "Эспрессо", водитель фуры, избегая столкновения с пешеходом на улице Братиславской въехал в ограждение, зацепил светофор, снес столб электропередач и влетел в остановку общественного транспорта.

      К слову: ДТП на одесской трассе: водителю фуры избрали меру пресечения

      Части бетона от столба разлетелись по дороге и изуродовали другие авто. Также парализовали движение трамваев.

      По предварительной информации, водитель не справился с управлением и не вписался в поворот. Прохожие бросились на помощь водителю и пассажиру, которые находился в кабине.

      фура зупинка київ
      Фура влетела в остановку

      Когда очевидцы открыли пассажирскую дверь – один из мужчин тут же скрылся с места происшествия. Другого зажало в салоне. Его из истерзанной фуры доставали спасатели. И впоследствии передали медикам. Полицейские предполагают, что именно он был за рулем грузовика.

      Сейчас правоохранители выясняют все детали.

      Смотрите видео момента ДТП в Киеве:

      фура київ
      Фура снесла светофор и бетонный столб

      фура київ зупинка
      В грузовике было два человека

      фура зупинка
      Части бетона от столба разлетелись по дороге

      К слову, за последнее время в Украине произошло два масштабных ДТП с участием грузовиков. 21 сентября на Одесщине произошло смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.

      На следующий день, 22 сентября, в Житомирской области на автодороге Киев – Чоп водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в автобус. На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.

      blog_ava
      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      сегодня
      782
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      сегодня , 09:10 Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
      Інна Жолобович 781
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      сегодня , 09:01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      Світлана Попова 568
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сегодня , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 320
      Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      25 сентября , 21:01 Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      Євгенія Мазур 341
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук