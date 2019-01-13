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      Фуркад лицемер, берет пример с западных политиканов – российский чиновник набросился на Мартена

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      Фуркад лицемер, – Свищов
      Фуркад лицемер, – Свищов / kommersant.ru

      Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищов назвал французского биатлониста Мартена Фуркада лицемером. Это заявление было сделано в свете критики француза в адрес российского биатлониста Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга и выиграл спринтерскую гонку в Оберхофе.

      Политик заявил, что француз Фуркад наследует западных политиков.

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      "Фуркад берет пример с западных политиканов и действует исключительно в рамках двойных стандартов. В подтверждение этого можно вспомнить его высказывания, сделанные о норвежской спортсменке Терезе Йохауг. В 2016 году она была уличена в употреблении анаболических стероидов, и тогда антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать ее на 14 месяцев", – цитирует чиновника "Спорт-Экспресс".

      "Фуркад на каждом углу заступался за атлетку, заявляя о ее невиновности и, называя наказание для неё "очень строгим". Получается, что уличенную в допинге норвежку он яростно защищал, а относительно российского спортсмена, который честно отбыл еще более суровое наказание за допинг в виде дисквалификации на 3 года, он выражает противоположное мнение – Фуркад убежден в его виновности. Хотя, еще раз подчеркну, Логинов уже понес наказание, выступает как чистый спортсмен и обыгрывает Фуркада на совершенно законных основаниях.

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      Я считаю, что слова Фуркада полностью укладываются в западную политику нагнетания атмосферы неприятия и даже ненависти к российским атлетам. Логинов показал высший класс: он победил, несмотря на такое отношение со стороны "коллеги". Все это еще раз подтверждает: в чистой спортивной борьбе нашим нет равных. Лицемерие Фуркада выглядит отвратительно. Не хочу унижать его достоинство как спортсмена, но, в том числе к моему разочарованию, он демонстрирует совсем неблагородные человеческие качества", – сказал Свищов.

      Напомним, что спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе выиграл россиянин Александр Логинов. Из-за его победы разгорелся скандал среди биатлонистов.

      Теги: Спорт Допинг Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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