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      Фурса объяснил, где в Украине деньги больше всего обходят бюджет

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Рост экономики в Украине продолжается, наблюдается положительная динамика. Однако остается две проблемы по наполнению бюджета. Это – контрабанда и оффшоры.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      Интересно! Агросектор сейчас в шоколаде, – Фурса о необходимости внедрения рынка земли

      Он отметил, что сейчас бюджет наполнен, а бюджет на 2020 год – уже возведен. "Мероприятия по фискализации, из-за которых протестуют некоторые компании, с 2021 также будут способствовать тому, что люди будут выходить из тени. То есть будем видеть борьбу с контрабандой", – добавил эксперт.

      Сейчас по наполнению у нас две проблемы, где деньги обходят бюджет. Это контрабанда – несколько миллиардов долларов ежегодно. Вот эти чеки, то, что люди не очень любят – это борьба с контрабандой. А второе – это оффшоры,
      – отметил Фурса.

      И пояснил, что сейчас мы должны имплементировать план BEPS.

      Что такое BEPS?
      Проект Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по разработке мер противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли. Происходит от английского словосочетания Base erosion and Profit Shifting.

      "Вот если телефон делают в Украине – его, к сожалению, не делают, но если – то и налоги надо платить в Украине. Даже если материнская компания на Кипре. Так или иначе мы в ближайшие несколько лет это имплементируем. Под давлением Запада, преимущественно", – подытожил экономист.

      Бюджет-2020
      В 2020 году увеличатся как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет 2020 Бюджет
      Источник: 24 канал
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