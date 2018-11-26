Фурса рассказал, как зарабатывают на "оленях" и что будет с долларом

На людях, которые паникуют, зарабатывают деньги.

Об этом сказал финансовый эксперт Сергей Фурса.

Читайте также: Садовый объяснил, для чего Украине нужно военное положение

По его словам, на черном рынке доллар сегодня показал плюс одну гривну – это пытаются заработать на "оленях". На межбанковском рынке никаких значительных колебаний не происходило, гривна потеряла 10 копеек.

В принципе, в том виде, в котором планируют ввести военное положение, то никаких экономических изменений не будет,

– заявил Фурса.

Он отметил, что бежать обменивать валюту и скупать продукты не надо.

"К концу года тот курс, который мы видим 29-29,5, потому что у нас еще сезонное колебание будет в середине декабря. Пик колебания будет конец января и весной гривна снова усилит свои позиции", – отметил финансовый аналитик.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, и президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и подписал соответствующий указ.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.