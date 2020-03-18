Фурса рассказал, стоит ли сейчас покупать доллар

В Украине люди начали массово покупать доллары. Это привело к тому, что наличные доллары в банках заканчиваются. Стоит ли действительно покупать валюту и почему Украину ждет кризис – в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

По словам Фурсы, именно панические настроения украинцев создали дефицит доллара в Украине.

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"Это то же самое, что с гречкой и туалетной бумагой. Однако у гречки запасы большие, а валюту надо подвозить. Еще 2 дня назад банки жаловались, что у них закончились наличные доллары", – сказал Фурса.

Он отметил, что проблемы с валютной ликвидностью нет, ведь, как правило, деньги сейчас – виртуальные, и они у банков есть.

Если бы просто самолеты каждый день летали, это бы не было проблемой. Однако оказалось, что и те не летают. Поэтому такая задержка на два дня отпечаталась на "черном" валютном рынке, но в конце дня все успокоились, потому что подвезли доллары,

– добавил эксперт.

Он также отметил, что именно смена правительства Зеленским была признаком того, что "украинцев ждут турбулентные времена".

"В ближайший год у людей будут уменьшаться доходы. Мы вступаем в кризис, который к этому приведет. Деньги, которые будут иметь украинцы, тоже будут меньшими. Поэтому сейчас нужно гармонизировать свои расходы и понять, что денег на все не хватит и стоит покупать только то, что действительно нужно", – пояснил Сергей Фурса.

По его словам, давление на гривну продолжится. Украинцы почувствуют на себе результат и мирового финансового кризиса, и того, что власть медлит с программой МВФ.

Что известно о программе МВФ для Украины? Международный валютный фонд начал процесс согласования новой программы финансирования Украины. В этот раз планируют выделить 5,5 миллиардов долларов на 3 года. Предварительно программу приняли еще в декабре 2019 года. Однако окончательное согласование – за Советом директоров МВФ.



Условия МВФ для Украины относительно новой программы финансирования: принятие важного закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершение начатых реформ и урегулирование тарифов. МВФ временно приостановил согласование новой программы, пока украинская сторона не выполнит все требования.