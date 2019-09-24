Фурса спрогнозировал оптимистичный и пессимистичный сценарий для доллара

Про экономическую ситуацию в Украине, про доллар, вернется ли курс по 8 гривен и как повлиял скандал с Валерией Гонтаревою на украинские облигации – в прямом эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Оптимистичный и пессимистичный сценарии для доллара

– Не думаю, что дальнейший рост гривны является таким оптимизмом. Можно взять пример Словакии. Они сделали структурные реформы и в результате валюта укрепилась вдвое. Вы делаете реформы – к вам приходит много инвестиций и как результат – валюта укрепляется.

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– Я не думаю, что мы уже стали на путь Словакии, хотя те экономические инновации, которые происходили, радуют. Это положительный вариант, что гривна стабилизируется и не будет падать.

– Негативный вариант: представим, завтра какой-то суд выносит решение по "Приватбанку", МВФ говорит: "До свидания". И все – на этом наша макроэкономическая стабильность заканчивается. В негативном сценарии может быть любой курс.

– Сейчас рост экономики, валютная стабильность и все это базируется на сотрудничестве с МВФ. Если вы заберете этот кирпичик, тогда мы снова возвращаемся где-то к 2014 году. Оптимизм очень быстро закончится.

Что известно об укреплении гривны?



Американская валюта в Украине дешевеет. И такой дешевой не была в течение трех последних лет. По состоянию на 24 августа курс доллара в Украине упал на 11 копеек. Стоит он 24 гривны 32 копейки. Также активно дешевеет евро. По сравнению с 23 августа – на 23 копейки. Впервые с января 2016 года он стоит меньше 27 гривен.

Курс доллара по 8 гривен

– Основной фактор, влияющий на падение курса – это психология. Изменения курса вполне оправданы и логичны, ведь экономика в Украине за последние три-четыре года растет.

– Сегодня состоялся большой аукцион по продаже государственного долга. Поэтому последнее усиление гривны происходило именно благодаря продаже иностранцами доллара. Доллара по 8 больше никогда не будет, но трудно сказать, когда именно остановится изменение курса.

– Сейчас сезонно гривна должна была бы ослабевать, но тренд психологического позитивизма не дает это делать. Также невозможно предсказать, когда именно гривна остановится.

Цены на недвижимость

– Если с автомобилями ситуация понятна, то что касается недвижимости – ситуация сложнее. Цены на автомобили привязаны к доллару, и это логично – ведь авто импортированы. Если у людей доходы в гривнах, то они выиграют от этого.

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– С недвижимостью более сложная история. Сейчас этот оптимизм начал снова толкать вверх. Последние два-три года цены падали или, по крайней мере, стояли на месте. Сейчас снова отмечаем оживление спроса, активно люди покупают, все разлетается – и цены снова начинают расти,

Скандалы с Гонтаревой

– Ситуация с экс-главой НБУ повлияла на внешние рынки, на наши еврооблигации. Там идет падение и уже две-три статьи Financial Times были посвящены тому, что есть Игорь Коломойский и его фактор рискованный для страны. В результате наши еврооблигации упали.

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– Это не очень повлияло на спрос на аукционе. Однако, стоит понимать, что этот спрос давно готовился. Они готовились к этому аукциону, к этому вторнику, когда будут продаваться пятилетние ценные бумаги.

– В общем, очень настораживающе воспринимается эта ситуация – и вокруг Гонтаревой, и вокруг "Приватбанка". Это большой риск и об этом откровенно заявляет МВФ и наши международные партнеры.



Нападения на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. Теперь якобы до тла выгорел дом под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самого политика об угрозах.

Что известно о Гонтаревой и Коломойском? В начале августа 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву, которая живет в Лондоне, на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне. Также олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с Валерией Гонтаревой. Сейчас он консультируется с юристами и находится "на стадии досудебной подготовки".