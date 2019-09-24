19:37
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Фурса спрогнозировал оптимистичный и пессимистичный сценарий для доллара

      Актуальное интервью 14 Читати новину українською

      Про экономическую ситуацию в Украине, про доллар, вернется ли курс по 8 гривен и как повлиял скандал с Валерией Гонтаревою на украинские облигации – в прямом эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Оптимистичный и пессимистичный сценарии для доллара

      – Не думаю, что дальнейший рост гривны является таким оптимизмом. Можно взять пример  Словакии. Они сделали структурные реформы и в результате валюта укрепилась вдвое. Вы делаете реформы – к вам приходит много инвестиций и как результат – валюта укрепляется.

      Читайте также: Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

      – Я не думаю, что мы уже стали на путь Словакии, хотя те экономические инновации, которые происходили, радуют. Это положительный вариант, что гривна стабилизируется и не будет падать.

      – Негативный вариант: представим, завтра какой-то суд выносит решение по "Приватбанку", МВФ говорит: "До свидания". И все – на этом наша макроэкономическая стабильность заканчивается. В негативном сценарии может быть любой курс.

      – Сейчас рост экономики, валютная стабильность и все это базируется на сотрудничестве с МВФ. Если вы заберете этот кирпичик, тогда мы снова возвращаемся где-то к 2014 году. Оптимизм очень быстро закончится.

      Что известно об укреплении гривны?

      Американская валюта в Украине дешевеет. И такой дешевой не была в течение трех последних лет. По состоянию на 24 августа курс доллара в Украине упал на 11 копеек. Стоит он 24 гривны 32 копейки. Также активно дешевеет евро. По сравнению с 23 августа – на 23 копейки. Впервые с января 2016 года он стоит меньше 27 гривен.

      Курс доллара по 8 гривен

      – Основной фактор, влияющий на падение курса – это психология. Изменения курса вполне оправданы и логичны, ведь экономика в Украине за последние три-четыре года растет.

      – Сегодня состоялся большой аукцион по продаже государственного долга. Поэтому последнее усиление гривны происходило именно благодаря продаже иностранцами доллара. Доллара по 8 больше никогда не будет, но трудно сказать, когда именно остановится изменение курса.

      – Сейчас сезонно гривна должна была бы ослабевать, но тренд психологического позитивизма не дает это делать. Также невозможно предсказать, когда именно гривна остановится.

      Цены на недвижимость

      – Если с автомобилями ситуация понятна, то что касается недвижимости – ситуация сложнее. Цены на автомобили привязаны к доллару, и это логично – ведь авто импортированы. Если у людей доходы в гривнах, то они выиграют от этого.

      Интересно! Как за лето изменились цены на жилье в пригороде Киева

      – С недвижимостью более сложная история. Сейчас этот оптимизм начал снова толкать вверх. Последние два-три года цены падали или, по крайней мере, стояли на месте. Сейчас снова отмечаем оживление спроса, активно люди покупают, все разлетается – и цены снова начинают расти,

      Скандалы с Гонтаревой

      – Ситуация с экс-главой НБУ повлияла на внешние рынки, на наши еврооблигации. Там идет падение и уже две-три статьи Financial Times были посвящены тому, что есть Игорь Коломойский и его фактор рискованный для страны. В результате наши еврооблигации упали.

      Интересно! Угроза нацбезопасности, – Данилюк о поджоге дома Гонтаревой

      – Это не очень повлияло на спрос на аукционе. Однако, стоит понимать, что этот спрос давно готовился. Они готовились к этому аукциону, к этому вторнику, когда будут продаваться пятилетние ценные бумаги.

      – В общем, очень настораживающе воспринимается эта ситуация – и вокруг Гонтаревой, и вокруг "Приватбанка". Это большой риск и об этом откровенно заявляет МВФ и наши международные партнеры.

      гонтарева підпал будинку
      Нападения на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

      В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. Теперь якобы до тла выгорел дом под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самого политика об угрозах.

      Что известно о Гонтаревой и Коломойском? В начале августа 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву, которая живет в Лондоне, на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне. Также олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с Валерией Гонтаревой. Сейчас он консультируется с юристами и находится "на стадии досудебной подготовки".

      blog_ava
      Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы
      сегодня
      1222
      Теги: Валерия Гонтарева НБУ Доллар-Гривна Доллар Приватбанк МВФ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      сегодня , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 28
      Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      сегодня , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      109
      Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      сегодня , 18:40 Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      163
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сегодня , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 607
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 219
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук