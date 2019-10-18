Фурса: Суд и СБУ – две главные проблемы Украины. Они "щемят" бизнес

О том, как и чем Украина может привлечь иностранных инвесторов – в блиц-интервью с инвестиционным банкиром, специалистом отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергеем Фурсой.

Один из крупнейших украинских налогоплательщиков – "Бритиш Американ Тобакко" – остановил производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Генеральный директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным. Компания также заявила, что переносит офис из Украины в Румынию. И это – не первый случай, когда бизнес заявляет о налоговом давлении, которое может повлиять на инвесторов, которые вкладывают в Украину деньги.

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О том, почему крупные инвесторы покидают Украину, как это связано с налоговыми инициативами новой власти и что сделать, чтобы инвесторы, наконец, начали заходить в нашу страну – рассказал Сергей Фурса.

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Крупные инвесторы уже говорят, что уходят из Украины. По их словам, причина – внезапные проверки, новые налоговые изменения, которые пытается очень быстро внедрить новая власть…

Пока уходят только табачники, и то у них там специфическая история. Говорят еще про "Арселор", но он пока не совсем уходит.

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С "Арселор Миттал" действительно есть большая проблема. Это – крупнейший инвестор в Украину. Это - единственная компания, которая приватизировала все по красоте и по закону, а не получив предприятие через схемы. Эта компания оказалась под сильнейшим давлением властей, в первую очередь – Офиса Президента.

Что такое ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"? Это – одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Оно является частью крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal, который образовался в 2006 году после слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.



В июле СБУ провела обыски на территории предприятия. Формально – из-за радиоактивного излучения от измерительных приборов, которые используют все металлургические предприятия, непрерывно разливающие сталь. По итогам проверок СБУ на бумаге изъяла строящийся комплекс машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) стоимостью более $100 млн. После этого топ-менеджеры компании провели встречи с руководством страны. По итогам которых было заявлено, что Кривой Рог получит от меткомбината 50 млн грн. на капремонт футбольного стадиона и ежегодные миллионные взносы в городской Фонд здоровья.

На компанию активно давили. Это привело к тому, что компанию все-таки заставили поучаствовать в строительстве онкоцентра в Кривом Рогу на 15 млн евро.

Цена этих 15 млн евро, которые компанию вынудили отдать – около 10 миллиардов гривен инвестиций в Украину, которые компания отменила, это во-первых. Что во-вторых – сложно сейчас представить.

Почему?

Потому что давление осуществлялось на самом высоком уровне, вплоть до господина Миттала, который приезжал в Украину и встречался с Офисом Президента. Сколько инвестиций мы потеряем в результате этого – мы не можем представить. Потому что сам Миттал теперь будет крайне ограниченно инвестировать в Украину.



Сергей Фурса/Фото: 24 канал

Кроме того, Миттал обедает, ужинает, играет в гольф и общается со многими бизнесменами. Теперь, когда его будут спрашивать по Украину, он будет говорить, что это та страна, в которой власть позволяет себе использовать силовые органы для давления на инвесторов, чтобы получить от них какие-то мини-плюшки. Это лишает нас многих инвестиций, потому что инвесторы по сарафанному радио узнают, как их встречают в Украине.

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История с "Бритиш Американ Тобакко" не такая сложная?

Она другая. Это – табачники. У них там достаточно специфическая история.

Что такое "Бритиш Американ Тобакко"? Компания, которая была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. Входит в группу British American Tobacco, которая является второй крупнейшей в мире табачной компанией. Производит в Украине международные марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а также национальные сигареты "Прилуки". В 2018 году компания заплатила свыше 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины.



В конце сентября стало известно, что с 2020 года компания переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. В киевском офисе объяснили, что решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

Защищать табачников очень сложно, и повышение акцизов, в принципе, является правильным. Вопрос в том, придерживались ли все достигнутых договоренностей. Но тут я просто не в теме, чтобы обсуждать какие договоренности были и на каком уровне.

Сообщения про возможное закрытие "Розетки" вследствие налоговых инициатив – это…

Это все фигня. Они никуда не денутся. Они просто хотят продавать "контрабас", как и раньше

На иностранных инвесторов эта история повлияет?

Вообще никак.



Сергей Фурса/Фото: 24 канал

После того как в Украине сменилась власть, инвестиционный климат в стране изменился? Инвесторам стало легче дышать?

Инвестклимат тот же. Давление со стороны силовиков осталось, суды – это по-прежнему проблема...

То есть, вообще ничего не изменилось?

Пока ничего.

Мы можем прогнозировать, что в этом вопросе инвестиционной привлекательности Украины будет дальше?

Во многом все зависит от судебной реформы и реформы СБУ. Суд и СБУ – две главные проблемы Украины. Они "щемят" бизнес. Огромное разочарование вызывает откат земельной реформы, когда вместо либеральной модели выбирают модель очень спокойненько, которая не станет сигналом для инвесторов.

А налоговые изменения, которые предлагает власть? Законопроекты 1053 и 1073, 1210 вызвали много критики как от малого, так и от большого бизнеса. Здесь и ФОПы, и нагрузка на горняков…

Нет, там все хорошо.

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Единственное, что плохо, это инициативы по железной руде. Эту инциативу критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды – это было чистое желание Коломойского, которое возникло из ниоткуда, которое не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат.

Почему критикуют инициативы по ФОПам?

Потому что через ФОПы работает теневая экономика. Люди не хотят выходить из тени.

Им так спокойнее?

Да. Ну, и не нужно платить налоги.



Сергей Фурса/Фото: 24 канал

Насколько Украина привлекательна для инвесторов сегодня?

В любом случае, инвестпривлекательность существует. Вопрос всегда в том, сколько инвесторов в страну заходит. В Украину пока их заходит не очень много. Мы их пугаем.

У нас самый большой приток инвестиций в последние годы был в возобновляемую энергетику – солнце и ветер. Сейчас власть пытается инициировать пересмотр тарифов в этой сфере – это тоже будет плохим сигналом.

Подытоживая: на данный момент перспективы относительно прихода инвесторов в Украину они какие?

Туманные.

Какой совет вы бы дали властям, особенно в части законодательства и вообще?

Ключевое, что волнует инвесторов – это верховенство права. Нам нужно развивать верховенство права и ограничивать силовиков. Нужна судебная реформа. Нормальная, а не то, что проголосовали вчера. Необходимо создать службу финансовых расследований и забрать у всех других органов право подходить к бизнесу вообще.