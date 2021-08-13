Фуры раздавили легковушку на трассе под Одессой: есть пострадавшие – видео

На трассе Одесса – Николаев 13 августа случилась жесткая авария с 2 фурами. Они зажали легковой автомобиль с двух сторон.

В результате аварии есть пострадавшие, однако неизвестно, сколько их. Очевидцы сразу обнародовали 2 видео с места.

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Капот вздыбился "гармошкой"

На записях видно, что у легковушки повреждены 2 стороны. Эти повреждения крайне серьезные. Сзади выбиты стекла и деформирован корпус.

А впереди больше всего досталось капоту. Он практически сложился "гармошкой", а затем прогнул лобовое стекло. Есть ли какие-то повреждения у грузовиков – неизвестно.

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Другая авария с фурой

Под Днепром на трассе Харьков – Красноград – Прищепино произошло серьезная авария грузовика и легковушки. Это произошло, потому что легковушка подрезал фуру, которая везла пшеницу.

Как следствие, она перевернулась и сильно повредила этот автомобиль. После ДТП вся дорога в этом месте была покрыта зерном.