Фуры раздавили легковушку на трассе под Одессой: есть пострадавшие – видео
Источник:телеграм "Одесса info"
На трассе Одесса – Николаев 13 августа случилась жесткая авария с 2 фурами. Они зажали легковой автомобиль с двух сторон.
В результате аварии есть пострадавшие, однако неизвестно, сколько их. Очевидцы сразу обнародовали 2 видео с места.
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Фуры зажали легковушку в Одесской области: смотрите видео телеграма "Одесса info"
Капот вздыбился "гармошкой"
На записях видно, что у легковушки повреждены 2 стороны. Эти повреждения крайне серьезные. Сзади выбиты стекла и деформирован корпус.
А впереди больше всего досталось капоту. Он практически сложился "гармошкой", а затем прогнул лобовое стекло. Есть ли какие-то повреждения у грузовиков – неизвестно.
Место аварии с фурами в Одесской области: смотрите видео телеграма "Ху *** вая Одесса"
Другая авария с фурой
Под Днепром на трассе Харьков – Красноград – Прищепино произошло серьезная авария грузовика и легковушки. Это произошло, потому что легковушка подрезал фуру, которая везла пшеницу.
Как следствие, она перевернулась и сильно повредила этот автомобиль. После ДТП вся дорога в этом месте была покрыта зерном.