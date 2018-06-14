Футбол на костях: Charlie Hebdo в который раз отличился меткой карикатурой на ЧМ-2018 в России

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал еще одну карикатуру, которая касается нынешнего Чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в России. На этот раз говорится об убитых политических журналистах.

Об этом написала журналистка Анастасия Кириленко в своем Facebook.

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"Charlie Hébdo. Перевод. Сверху:" ЧМ к России ". Надпись слева: "спортивные журналисты". Надпись справа: "политические журналисты", – отмечает она в комментарии к рисунку.



Как видно из заметки, французы изобразили футбольное поле в виде кладбища, где лежат кости убитых политических журналистов.

К слову, одни из самых громких преступлений против журналистов и политиков в России – это убийство Владислава Листьева, Галины Старовойтовой, Анны Политковской, Павла Хлебникова, Натальи Эстемировой, Сергея Магнитского и Бориса Немцова.

Напомним, ранее на обложке Charlie Hebdo появился хозяин Кремля Владимир Путин на танке, который целится в ворота.

